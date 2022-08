Wiceszef resortu zdrowia w czwartek w TVP Info pytany o szczepienia na grypę, które ruszą 1 września, zapowiedział, że usługa szczepienia będzie bezpłatna i będzie można z niej skorzystać w aptekach i w podmiotach leczniczych.

Reklama

"Mimo, że sezon grypowy jest trochę później, chcemy zacząć do 1 września, ponieważ zależy nam, żeby tak, jak w przypadku COVID-19, ludzi uzyskali w miarę wcześniej odporność" - powiedział Kraska. Wyjaśnił, że co roku są to "nowe szczepionki, zmodyfikowane o wirus, który był w ubiegłym sezonie".

Reklama

"Rada ds. szczepień rekomenduje apteki, jako miejsce, w których można się zaszczepić, ponieważ zarówno "szczepionka przeciw grypie jest bezpieczna", jak i "samo szczepienie".

Wiceminister zdrowia zwrócił uwagę, że apteki, jako miejsca szczepień, sprawdziły się w czasie pandemii COVID-19 i wskazał na konieczność docenienia roli aptekarzy, którzy - jak stwierdził - "czasem sprowadzani są do typowego sprzedawcy". W ocenie Kraski, "porada aptekarska powinna być zdecydowanie szersza".

Poinformował, że bezpłatne szczepionki będą dostępne dla osób 75+, ponieważ jest to grupa największego ryzyka.

Przekazał, że na ten moment zarezerwowanych jest 2 tys. szczepień, które od 1 września będą już dostępne w aptekach.

"Pandemia COVID-19 pokazała, że szczepienia są najlepszą bronią przeciw wirusom, w tym także przeciwko grypie"

Wiceszef MZ wyraził nadzieję, że w tym roku większy odsetek obywateli zdecyduje się zaszczepić przeciw grypie. "Pandemia COVID-19 pokazała, że szczepienia są najlepszą bronią przeciw wirusom, w tym także przeciwko grypie" - zaznaczył Kraska.

Ostrzegł, że grypa skutkuje wieloma groźnymi powikłaniami, w tym m.in. kardiologicznymi. "To nie jest banalny wirus, który jest z nami od zawsze. W poprzednich sezonach, co roku ponad 120 osób umierało w czasie przebiegu zakażenia wirusem grypy" - zwrócił uwagę wiceminister zdrowia.

Wyjaśnił, że "szczepionka przeciw grypie zabezpiecza nie tyle przed możliwością zakażenia, co przed hospitalizacją czy śmiercią, tak samo jak w przypadku COVID-19".

Przed sezonem jesienno-zimowym na stronach MZ i NFZ przy współpracy z Naczelną Radą Aptekarska pojawi się wykaz podmiotów, w których będzie można się zaszczepić - zapowiedział Andrusiewicz. (