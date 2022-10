Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, mówi, że to oznacza, że budżet NFZ przeznaczony na leczenie zostanie uszczuplony o środki, które pochodziły z innych źródeł. O jaką kwotę chodzi, nie wiadomo, w wykazie jest bowiem na razie tylko zapowiedź zmian. Jednak z wyliczeń wynika, że to minimum 7 mld zł. Albo więcej, jeżeli dojdzie do tego finansowanie szczepionek na COVID-19, które ma również przejść z budżetu państwa do NFZ. Co oznacza co najmniej kilkuprocentowe zmniejszenie budżetu, który mógłby być przeznaczony na leczenie do tej pory gwarantowane z funduszu.