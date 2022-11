Reklama

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany w "GPC" o zachorowania na grypę w Polsce zaapelował o to, aby osoby z grup ryzyka korzystały w komunikacji miejskiej z maseczek, które - jak stwierdził - w pewnym stopniu przed nią chronią.

Epidemia zawsze uczy nas pokory

"Prognozujemy, że poziom wyszczepienia (przeciwko grypie - przyp. PAP) wyniesie ok. 6,5-7 proc. populacji. To jest trochę więcej, niż było w poprzednich sezonach, gdzie poziom wynosił nawet ok. 4 proc. Aktualne dane wskazują, że przeciwko grypie zaszczepiło się dotychczas 553 tys. Polaków" - poinformował Kraska. Dodał, że w poprzednim sezonie było to ok. 855 tys. Wyraził nadzieję, że w tym - ten wynik zostanie pobity.

"Przypominam też, że szczepienia przeciwko grypie są bezpłatne dla kobiet w ciąży i seniorów powyżej 75. roku życia, a refundowane są dla wielu innych grup społecznych" - zachęcił wiceszef MZ.

Kraska zachęcił również do szczepienia przeciwko COVID-19. Ocenił, że obecnie sytuacja epidemiczna wygląda dobrze, a wszystkie symulacje są optymistyczne, jednak "epidemia zawsze uczy nas pokory". W jego ocenie jest to dobry moment, by przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19.