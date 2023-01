Reklama

Osiem organizacji branżowych zrzeszających podmioty branży farmaceutycznej skierowało do premiera RP i parlamentarzystów list otwarty, dotyczący projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Chcemy zapewnić bezpieczeństwo lekowe kraju

Zwracają oni uwagę, że przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie rozwiązuje dotykających w ostatnich latach polskich pacjentów problemów związanych z brakiem leków, w tym refundowanych.

"Jako przedstawiciele sektora farmaceutycznego od wielu lat wskazujemy, że stworzenie przewidywalnego środowiska funkcjonowania i inwestycji na rynku farmaceutycznym w Polsce, a szczególnie warunków dla zwiększenia produkcji substancji czynnych oraz leków na terenie kraju, wyrównywania pacjentom dostępu do leków, zapewnienie warunków dla stabilnej dystrybucji produktów leczniczych oraz funkcjonowania aptek są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz budowy kapitału zdrowia niezbędnego dla stabilnego rozwoju gospodarczego Polski. Wspólnym celem sygnatariuszy listu jest zapewnienia bezpieczeństwa lekowego kraju. Niestety, od wielu lat spotykamy się z brakiem zrozumienia naszych propozycji przez resort zdrowia. Kolejne koncepcje i propozycje są albo odrzucane albo niewdrażane" - wskazali autorzy listu.

Ich zdaniem doświadczenia ostatnich miesięcy, związane z brakiem leków na rynku stanowią sumę wieloletnich zaniedbań, przed którymi wielokrotnie ostrzegaliśmy. "Jeżeli dziś nie podejmiemy odpowiednich kroków, braki leków będą powtarzać się i nasilać" - stwierdzili.

Jak zauważyli, pomimo zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, projekt nie został opracowany we współpracy z przedstawicielami sektora. "Nie zaskakuje zatem, że zaproponowane przepisy nie wychodzą naprzeciw fundamentalnym problemom, na które od dawna zwracamy uwagę, a wręcz pogłębiają obserwowane negatywne zjawiska" - czytamy.

"Po pierwsze, proponowane rozwiązania nie doprowadzą do wzrostu stabilności i przewidywalności, a tym samym zwiększenia produkcji substancji czynnych oraz leków na terenie Polski. Po drugie, projektowane zmiany prowadzą do nieprzewidywalności rynku leków i kształtowania polityki lekowej, co będzie skutkować decyzjami wielu producentów o wycofaniu się z rynku leków refundowanych w Polsce, co może jeszcze bardziej utrudnić pacjentom dostęp do leków. Po trzecie, zaproponowane warunki funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych utrzymają potencjalnie katastrofalną ujemną rentowność obrotu lekami refundowanymi. Po czwarte, przyjęcie projektu nie doprowadzi do odpowiedniej poprawy sytuacji aptek ogólnodostępnych oraz szpitalnych, bez których pacjenci nie otrzymają dostępu do niezbędnej terapii" - wskazali przedstawiciele branży farmaceutycznej.

Skupcie się na najpilniejszych wyzwaniach

Zaapelowali jednocześnie "o skupienie się na najpilniejszych wyzwaniach, tj. wzmacnianiu bezpieczeństwa lekowego Polski i Europy oraz zapobieganiu brakom leków i tym samym takie przebudowanie projektu ustawy, które będzie zapobiegać przyczynom braków leków, a nie tylko doraźnie uzupełniać ich braki". Zaproponowali wspólne warsztaty ekspertów resortu zdrowia z przedstawicielami ekspertów sektora i pacjentów.

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (z 12 maja 2011 r.), zwana „ustawą refundacyjną”, jest kluczowym aktem prawnym regulującym zasady, według których Polska finansuje stosowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na rzecz potrzebujących ich pacjentów.

Jak uzasadniono, upływ 9 lat obowiązywania ustawy refundacyjnej pokazał pewne braki, niedociągnięcia, których ustawodawca nie przewidział oraz wady przyjętych rozwiązań.

Projekt noweli obejmuje - jak zapisano - "kompleksowy przegląd przepisów dotyczących refundacji oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających poprawę obowiązujących regulacji, które w obecnym kształcie nie funkcjonują prawidłowo. Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie nowych instytucji prawnych mających na celu zwiększenie produkcji leków lub substancji czynnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa lekowego Polski".

Wprowadzane rozwiązania mają na celu m.in. stabilny poziom finansowania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i systematyczne poszerzanie katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu na refundację.

Autorka: Agata Zbieg