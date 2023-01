Reklama

Niemal całość kwoty do rozdysponowania dostaną szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (17,1 mld zł) oraz minister klimatu (7,5 mld zł). Środki te zostaną przeznaczone na programy inwestycyjne oraz rekompensaty związane z zamrożeniem cen energii elektrycznej i ciepła, podał portal.

Specjalny wehikuł finansowy powołany przez rząd w pandemii zaczyna się kurczyć

"Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 będzie miał do wydania w tym roku 25 mld zł. To znacznie mniejsza kwota niż została rozdysponowana w ubiegłym roku i dowód, że specjalny wehikuł finansowy powołany przez rząd w pandemii zaczyna się kurczyć. To zaś daje nadzieję, że deficyt całego sektora finansów publicznych także będzie mniejszy, niż przewiduje minister finansów. Pieniądze z Funduszu już nie idą na walkę z pandemią, ale na programy inwestycyjne i ograniczanie skutków kryzysu energetycznego" - czytamy w artykule.

"'Faktem jest, że w tym roku FPC ma być mniejszy, ale jego dalsze istnienie daje nam elastyczność do walki z obecnym kryzysem energetycznym. Gdyby więc trzeba było szybko uruchomić jakieś kolejne tarcze, to będą one finansowane z tego właśnie źródła' - przyznaje nasz rozmówca z kręgów rządowych. Przypomina jednocześnie, że po ubiegłorocznych przejściowych problemach, jakie miał rząd z finansowaniem za pośrednictwem obligacji, w tym roku do planu emisji trzeba podejść ostrożniej i nie zarzucać rynku nadmierną podażą długu skarbowego" - czytamy dalej.

Kwota blisko 25 mld zł wydatków zaplanowanych na ten rok nie jest ostateczna, bo decyzją premiera plan finansowy FPC może się w każdej chwili zmienić. Najlepiej pokazuje to przykład ubiegłego roku, kiedy plan Funduszu miał aż 11 wersji. Praktyka pokazuje też, że wydatki funduszu w ciągu roku zwiększają się, a zmiany sięgają miliardów złotych, podkreślił Business Insider.

"Z udostępnionych mam przez BGK danych wynika, że w 2022 r. wydatki Funduszu wyniosły 43,2 mld zł. To znaczy, że były o blisko 4,5 mld zł wyższe, niż zakładano na początku roku. W ubiegłym roku największym beneficjentem istnienia FPC był minister zdrowia, dla którego przewidziano w jego planie finansowym prawie 19 mld zł" - czytamy dalej.

Gdyby udało się utrzymać wydatki Funduszu na planowanym poziomie, to istnieje szansa, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r. także okaże się niższy, niż prognozuje Ministerstwo Finansów na poziomie 4,5 proc. PKB, co nominalnie daje kwotę około 150 mld zł, podsumował portal.