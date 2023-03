Siedem czynników zdrowia układu sercowo-naczyniowego i mózgu, znanych jako Life’s Simple 7 American Heart Association, to:

bycie aktywnym fizycznie;

zdrowe odżywianie się;

utrzymywanie prawidłowej wagi;

niepalenie;

utrzymywanie prawidłowego ciśnienia krwi;

kontrolowanie poziomu cholesterolu;

niski poziom cukru we krwi.

„Wiemy, że demencja może rozpocząć się w mózgu dziesiątki lat przed diagnozą, dlatego ważne jest, abyśmy dowiedzieli się więcej o tym, jak nawyki w średnim wieku mogą wpływać na ryzyko demencji w wieku starszym – powiedziała dr Pamela Rist z Brigham and Women's Hospital w Bostonie w stanie Massachusetts, członkini American Academy of Neurology. - Dobrą wiadomością jest to, że dokonywanie wyborów zdrowego stylu życia w średnim wieku może prowadzić do zmniejszenia ryzyka demencji w późniejszym życiu”.

Wstępne badanie, opublikowane 27 lutego br., zostanie zaprezentowane na 75. dorocznym spotkaniu American Academy of Neurology, które odbędzie się w Bostonie w dniach 22-27 kwietnia 2023 r.

W badaniu wzięło udział 13 720 uczestniczek, których średni wiek na początku badania wynosił 54 lata. Po 20 latach obserwacji naukowcy przyjrzeli się danym Medicare, aby zidentyfikować osoby, u których zdiagnozowano demencję.

Jak się okazało, demencja rozwinęła się u 1771 uczestniczek (co stanowiło 13 proc. obserwowanych).

Dla każdego z siedmiu czynników zdrowotnych uczestniczki otrzymywały zero punktów za zły lub średni stan zdrowia i jeden punkt za idealny stan zdrowia, co dało całkowity możliwy wynik 7. Średni wynik wynosił 4,3 na początku badania i 4,2 w 10 lat później. Po uwzględnieniu czynników takich jak wiek i wykształcenie naukowcy odkryli, że każdy wzrost wyniku o jeden punkt zmniejszał ryzyko demencji u uczestniczki o 6 proc.

„Świadomość, że podejmując kroki, takie jak ćwiczenia przez pół godziny dziennie lub kontrolowanie ciśnienia krwi można zmniejszyć ryzyko demencji jest inspirująca” – zaznaczyła dr Rist.

Ograniczeniem badania było to, że naukowcy nie byli w stanie określić, w jaki sposób zmiany czynników, takich jak rzucenie palenia, wpłynęły na ryzyko demencji w późniejszym okresie życia.