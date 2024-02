12 grudnia 2023 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Rumunii informował o 2010 przypadkach odry potwierdzonych od stycznia ub.r. Oznacza to, że w ciągu dwóch miesięcy zachorowało ponad trzy tysiące osób.

Zmniejszono wiek pierwszego szczepienia z roku do 9 miesięcy

Od stycznia 2023 r. z powodu odry zmarło sześć osób. 5238 zarejestrowanych przypadków zarażenia miało miejsce w czterdziestu okręgach oraz w Bukareszcie. Najwięcej zachorowań zarejestrowano w okręgu Braszów (1079), Mures (878) i w stolicy (745).

W związku z wysoką liczbą zakażeń odrą resort zdrowia ogłosił 5 grudnia ub.r. stan epidemii. Celem władz jest m.in. doprowadzenie do zwiększenia liczby szczepionych dzieci i informowanie społeczeństwa na temat zagrożeń spowodowanych przez rezygnację z nich.

M.in. zmniejszono wiek pierwszego szczepienia z roku do 9 miesięcy. Lekarze alarmują, że poziom zaszczepienia wśród Rumunów spada już od kilkunastu lat i przyczyniły się do tego m.in. kampanie antyszczepionkowe. Negatywnie na szczepienia wpłynęła także epidemia koronawirusa, z powodu której naruszony został system szczepień.

78 proc. w przypadku pierwszej dawki i zaledwie 62 proc. w przypadku drugiej

„Za bezpieczny uznaje się poziom 95 proc., przy czym my osiągnęliśmy 78 proc. w przypadku pierwszej dawki i zaledwie 62 proc. w przypadku drugiej” – mówił minister zdrowia Alexandru Rafila. Prowadzi to z czasem, jak wyjaśnił, do nagromadzenia się masy podatnej na zakażenie.

Rafila mówił, że tendencja spadkowa w przypadku szczepień zaczęła się mniej więcej od 2009 r., a niechęć do szczepień pogłębiła w Rumunii pandemia koronawirusa.

Odra to zakaźna choroba, która może dawać bardzo groźne powikłania. Odra należy do najbardziej zakaźnych chorób - jedna osoba może zarazić 18 kolejnych. Społeczną odporność umożliwia zaszczepienie na poziomie 95 proc. Poprzedni raz w Rumunii epidemię odry ogłoszono w 2016 r. Odnotowano wówczas 64 przypadki śmiertelne.

Z Bukaresztu Justyna Prus