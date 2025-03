Populacja Singapuru szybko się starzeje. Do 2030 r. jedna czwarta Singapurczyków będzie miała 65 lat lub więcej, podczas gdy w 2010 r. zaledwie co dziesiąty mieszkaniec państwa-miasta był w wieku emerytalnym. Tak błyskawiczny wzrost udziału osób starszych w populacji Singapuru sprawia, że brakuje opiekunów. A sytuacja będzie coraz trudniejsza. Szacuje się, że co roku trzeba będzie zatrudniać około 6000 pielęgniarek i personelu opiekuńczego, aby osiągnąć cele dotyczące siły roboczej w służbie zdrowia w Singapurze.

Reklama

W czym AI może pomóc?

Singapur szuka rozwiązań sztucznej inteligencji, która pomogą w zarządzaniu zdrowiem swojej szybko rosnącej populacji osób starszych.

W grę wchodzą różne rozwiązania od urządzeń nasłuchowych, które są zdolne wykryć upadek pacjenta, po systemy „opiekunów pacjentów” w szpitalach i roboty pomagające w ćwiczeniach w domach opieki.

Chuan De Foo, pracownik naukowy w Saw Swee Hock School of Public Health w Singapurze uważa, że technologia jest bardzo potrzebna, aby pomóc wypełnić lukę w opiece w Singapurze, i nie tylko, o czym napisał w czasopiśmie naukowym Frontiers. W jego ocenie społeczeństwa na całym świecie są „żałośnie nieprzygotowane” na starzejącą się populację.

Sztuczna inteligencja ma odegrać „ogromną” rolę w opiece nad osobami starszymi w Singapurze, zarówno pod względem pomocy lekarzom w radzeniu sobie z chorobami nieostrymi, jak i nadzorowania zadań administracyjnych, takich jak monitorowanie dostępności łóżek szpitalnych, napisał w e-mailu do CNBC Foo.

AI ma pomóc opiekunom i seniorom

Według dr Han Ei Chewa, pracownika naukowego w Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapur skupia się na „starzeniu się w miejscu zamieszkania”. „Możemy wdrożyć sztuczną inteligencję, ale nie chodzi o całkowite zastąpienie opieki nad ludźmi... chodzi o pomoc opiekunom i pomoc seniorom w zachowaniu niezależności i starzeniu się w miejscu zamieszkania” — powiedział CNBC przez rozmowę wideo.

Chew powiedział, że Zarząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Singapuru oferuje nawet wbudowaną technologię domową, która wykrywa upadek kogoś, wysyłając alert do najbliższych krewnych mieszkańca lub łącząc się z centrum telefonicznym w celu uzyskania pomocy.

Chew uważa, że podejście do opieki nad osobami starszymi będzie musiało łączyć człowieka i maszynę, opisując je jako „wysokiej technologii, ale wysokiego poziomu dotyku”. „Sztuczna inteligencja prawdopodobnie najlepiej sprawdza się jako dodatkowa para oczu, uszu, a roboty [są] dodatkową parą rąk, ale nie jako zamiennik ludzkiej opieki wysokiego poziomu dotyku” — powiedział.

W Singapurze rządowy „Plan działania na rzecz pomyślnego starzenia się” szczegółowo opisuje swoje cele, takie jak dotarcie do 550 tys. seniorów z programem zdrowotnym i dobrego samopoczucia oraz zmniejszenie liczby zgonów w szpitalach z 61 proc. do 51 proc. w latach 2023–2028.