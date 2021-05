Elon Musk w środę zamieścił tweeta, w którym powołał się na obawy dotyczące „rosnącego wykorzystania paliw kopalnych do wydobywania bitcoinów i transakcji kryptowalutą”, jednocześnie sygnalizując, że Tesla w przyszłości może zaakceptować inne kryptowaluty, jeśli są one znacznie mniej energochłonne. Musk zapowiedział również, że firma nie będzie sprzedawać tych bitcoinów, które już posiada – podaje Bloomberg.

Bitcoin traci na wartości

Wartość najpopularniejszej kryptowaluty spadła aż o 15 proc. do poziomu nieco powyżej 46 tys. dolarów, a następnie nieco odzyskała. W czwartek w Tokio spadła o około 6 proc. do 50 980 dolarów. Pęd do sprzedaży spowodował przerwy w niektórych giełdach cyfrowych tokenów. Bitcoin mimo wszystko urósł ponad pięciokrotnie w ciągu ostatniego roku. Tesla ujawniła w lutym, że zakupiła bitcoiny warte 1,5 miliarda dolarów – producent aut elektrycznych planował zaakceptować je jako płatność. Dzięki temu bitcoin jeszcze bardziej zyskał na popularności jako coraz bardziej akceptowalnej formie płatności i inwestycji.

Elon Musk stawia na dogecoina?

Oficjalnie bitcoin był jedyną kryptowalutą, którą Tesla akceptuje w kontynentalnej części USA. Musk często tweetował również o dogecoinie – kryptowalucie zapoczątkowanej jako żart w 2013 roku. We wtorek napisał na Twitterze: „Czy chcesz, aby Tesla akceptowała Doge?”. Dodanie przez Teslę bitcoina do swojego bilansu było ogromnym katalizatorem podczas tegorocznego rajdu. Bitcoin skoczył tego dnia o 16 proc.

Obecnie wydobycie bitcoinów zużywa 66 razy więcej energii elektrycznej niż pod koniec 2015 roku, a emisje dwutlenku węgla z tym związane prawdopodobnie staną się przedmiotem coraz większej kontroli. Zdaje się, że Musk dopiero teraz wziął pod uwagę wpływ kryptowalut na środowisko.

Bitcoin ma zachęcać do OZE

Firma Cathie Wood’s Ark Investment Management LLC opublikowała w zeszłym miesiącu raport, w którym stwierdziła, że wydobycie kryptowalut może napędzić inwestycje w energię słoneczną. Jack Dorsey – szef Twittera – retweetował post na ten temat, komentując, że bitcoin „zachęca do korzystania z energii odnawialnej”. Musk odpowiedział na tweet Dorsey’a, mówiąc tylko: „Prawda”.

Musk zaskoczył kryptowaluciarzy

Tweet Muska w środę zaskoczył wielu w społeczności kryptowalutowej. Nie jest jasne, co spowodowało tę decyzję. Zyski Tesli w pierwszym kwartale zostały wzmocnione przez sprzedaż 10 proc. udziałów w bitcoinie. Musk powiedział w zeszłym miesiącu, że sprzedaż miała na celu zademonstrowanie płynności tokena i dodał, że zachował swoją osobistą inwestycję w kryptowalutę.