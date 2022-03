Amerykański dziennik informuje, iż zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk pokazują, jak zachodnie sankcje wpływają na rosyjską gospodarkę. Odcięcie Rosji od systemu SWIFT utrudniło firmom prowadzenie transakcji z dostawcami. Inwazja Rosji na Ukrainę zamknęła trasy dostaw. Z kolei dewaluacja rubla doprowadziła do tego, że części pochodzące z innych państw są droższe.

„WSJ” nawiązuje do czasów sowieckich, kiedy macierzysta firma Łady, AvtoVAZ, „wznosiła nad brzegami Wołgi gigantyczną fabrykę, zdolną do pielęgnowania domowego łańcucha dostaw”. Obecnie AvtoVAZ należy do francuskiego producenta samochodów Renault SA. Oddział w Togliatti korzysta z zasobów w fabryce Renault w Rumunii. Z doniesień wynika, iż ponad 20 proc. części AvtoVAZ pochodzi spoza Rosji.

Firma planuje przerwę w swoich fabrykach co najmniej do 11 marca z powodu globalnego niedoboru chipów, który dotknął producentów samochodów na całym świecie – twierdzi rzecznik AvtoVAZ, jednocześnie odmawia komentarza ws. sankcji.

W przypadku pracowników, którzy nie chcą wykorzystać swoich dni urlopu, wypłacana będzie część miesięcznych dochodów – wyjaśnia rzecznik. Z kolei osoby zajmujące się produkcją i dystrybucją części zamiennych, obsługą klienta zachowują pełny harmonogram pracy.

Według rzecznika firma dokłada wszelkich starań, by jak najszybciej wznowić produkcję w fabryce Togliatti i Iżewsku.

Putin nie poradzi sobie bez Zachodu?

„Jeśli handel ustanie, AvtoVAZ przestanie produkować” – mówi jeden z byłych członków zarządu wspomnianej firmy. Jak dodaje, Putin ma świadomość, że sam nie poradzi sobie z tą sprawą. „Bez wsparcia Renault ponowne uruchomienie produkcji zajęłoby miesiące, a nawet lata” – ocenia.

„The Wall Street Journal” podkreśla, iż Rosja stanie w obliczu niedoboru nowych pojazdów”, jeśli AvtoVAZ nie rozwiąże swoich problemów.

„Łada jest jedyną rodzimą marką w Rosji ze znaczącym udziałem w rynku” – informuje amerykański dziennik. W ubiegłym roku firma odpowiadała za 21 proc. sprzedaży aut w Rosji. W kraju jest około 46 mln samochodów osobowych, które mają średnio prawie 15 lat – uważa Thomas Besson, analityk w firmie maklerskiej Kepler Cheuvreux.

Łada i AvtoVAZ odgrywają istotną rolę w Rosji, jak General Motors Co. w Stanach Zjednoczonych. „Dla Rosji Łada jest symbolem rozkwitu branży” – tłumaczy Nikita Novikov, redaktor motoryzacyjnego serwisu „SpeedMe” w Rosji.