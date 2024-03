Projekt zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na drogach i zasad wydawania prawa jazdy jest już po pierwszym czytaniu. Parlament Europejski (PE) przyjął go większością głosów 339 do 240. Prace nad dokumentem będą kontynuowane przez PE kolejnej kadencji, wyłoniony w wyborach które odbędą się na początku czerwca 2024 roku.

Nowe zasady wydawania prawa jazdy. Ograniczenia dla początkujących, nie dla seniorów

O pracach UE nad zmianami zasad wydawania prawa jazdy stało się głośno m.in. ze względu na pomysł prowadzenia obowiązkowych badań lekarskich dla kierowców którzy ukończyli 70 lat. Ich prawo jazdy obowiązywałoby przez 5 lat, warunkiem jego przedłużenia miało być pomyślne przejście tych badań. Ostatecznie jednak UE wycofała się w tego pomysłu.

Zdecydowano się jednak na nałożenia ograniczeń na początkujących kierowców. Mają oni podlegać surowszym zasadom niż kierowcy z większym doświadczeniem. Chodzi o bardziej rygorystyczne limity alkoholu oraz wyższe kary za niebezpieczną jazdę. Okres próbny ma trwać dwa lata.

W przepisach obwiązujących dziś w Polsce również zawarte są ograniczenia dla osób, które uzyskały po raz pierwszy prawo jazdy kategorii B. Obowiązuje je okres próbny w trakcie którego muszą np. przestrzegać niższych limitów prędkości, ich auta powinny być też oznakowane zielonym listkiem. Przepisy te wprowadzono już jakiś czas temu, do tej pory jednak nie weszły w życie.

Lekarstwo na braki zawodowych kierowców

Przyjęty przez PE projekt z jednej strony wprowadza ograniczenia dla początkujących kierowców, drugiej liberalizuje zasady ubiegania się o prawo jazdy na ciężarówki i autobusy przewożące maksymalnie 16 pasażerów. O tego typu uprawnienia w UE będą mogli ubiegać się już 18-latkowie. Warunkiem będzie posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych. "Ponadto 17-latkowie powinni również kwalifikować się do uzyskania prawa jazdy na samochody osobowe lub ciężarowe, jeśli towarzyszy im doświadczony kierowca" – informuje PE.

Prawo jazdy na maksymalnie 15 lat i samoocena stanu zdrowia lub badanie

Inną zmianą zawartą w projekcie jest wprowadzenia zasady, że prawa jazdy mają być ważne co najmniej przez 15 lat (w przypadku motocykli i samochodów osobowych) lub przynajmniej 5 lat w odniesieniu do ciężarówek i autobusów. Podczas odnawiana uprawnień kierowcy będą mogli sami ocenić swoja zdolność do prowadzenia pojazdu. Jednocześnie poszczególne kraje UE będą mogły same zdecydować, czy chcą to zastąpić obowiązkiem przejścia badań lekarskich obejmujących m.in. badanie wzroku i układy krążenia.

Nowe zagadnienia w testach dla kandydatów na kierowców

Celem zmian przyjętych przez europarlament ma być przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na europejskich drogach. Dlatego zdaniem parlamentarzystów częścią testów dla kierowców zdawanych w celu uzyskania prawa jazdy powinny się stać takie zagadnienia jak bezpieczne używanie telefonu w podczas jazdy, awaryjne otwieranie drzwi, jazda po śniegu i śliskiej nawierzchni, korzystanie z systemów wspomagających kierowcę czy zjawisko martwego pola.