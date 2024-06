Aby uzyskać uprawnienia określane mianem kodu 96, wystarczy tylko zdać egzamin praktyczny i zapłacić 170 zł. Co nam to daje?

Czym jest kod 96?

Kod 96 to dodatek do prawa jazdy kategorii B, który umożliwia kierowanie zestawem pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 4,25 tony. Przy tradycyjnym prawie jazdy kat. B kierowca może prowadzić pojazdy o masie nieprzekraczającej 3,5 tony.

Jakie są korzyści z kodu 96? Posiadanie tego kodu znacznie rozszerza możliwości kierowców, którzy nie muszą już ograniczać się do lekkich przyczep o masie do 750 kg. Dodatkowe uprawnienie pozwala więc na prowadzenie większych i cięższych maszyn, co jest szczególnie istotne dla osób korzystających z przyczep kempingowych, przyczep do transportu koni, czy lawet. Dodatkowo eliminuje to potrzebę zdawania bardziej skomplikowanego i droższego egzaminu na kategorię B+E.

Jak zdobyć kod 96?

Proces uzyskania kodu 96 jest stosunkowo prosty i nie wymaga wielomiesięcznych przygotowań. Kierowcy zainteresowani tym uprawnieniem muszą zgłosić się do ośrodka egzaminacyjnego, zapłacić opłatę egzaminacyjną w wysokości 170 zł i zdać egzamin praktyczny, skoncentrowany głównie na manewrowaniu pojazdem z przyczepą. Warto podkreślić, że egzamin ten nie obejmuje części teoretycznej, co stanowi dodatkowe ułatwienie.