Sankcje nałożone na Rosję nie obejmują wszystkich artykułów

Z racji inwazji na Ukrainę, na Federację Rosyjską zostało nałożonych wiele sankcji. Nie obejmują jednak one artykułów rolno-spożywczych i nawozów mineralnych. Konieczne jest bowiem zapewnienie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

"Kreml konsekwentnie stara się też używać rynku żywnościowego do nasilania presji na Zachód, przede wszystkim w celu łagodzenia nałożonych na FR [Federację Rosyjską – przyp. red.] sankcji" – możemy przeczytać w artykule OSW.

Eksport towarów do Polski

W 2023 roku towary rolno-spożywcze z zagranicy sprowadzane przez polskie przedsiębiorstwa kosztowały je łącznie 34 mld euro. Rosja zbyła do Polski artykuły rolno-spożywcze o wartości 350 mln euro, co stanowi 1 proc. importowanych przez Polskę towarów z tego sektora. W 2022 roku były to towary o wartości niemal 430 mln euro, co oznacza spadek względem ubiegłego roku. Z kolei import z Ukrainy wyniósł w 2022 roku 1,69 mld euro, a w 2023 roku – 2,67 mld euro.

Z Rosji Polska importowała głównie ryby, rośliny oleiste i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce.

Unia Europejska a import z Federacji Rosyjskiej

Jak podaje OSW, import towarów rolno-spożywczych do Unii Europejskiej z Rosji to tylko 2 proc. całości importu z tej kategorii. To, co trafia do państw unijnych, stanowi około 6 proc. rosyjskiego eksportu rolno-spożywczego. Warto również podkreślić, że wartość sprowadzonych towarów w 2022 roku wynosiła 3,2 mld euro, natomiast w 2023 roku – 2,7 mld euro.

Tylko nieliczne towary były importowane z Rosji w większych ilościach niż w latach poprzednich, głównie wzrosty dotyczyły warzyw, zboża, ryb czy nasion i roślin oleistych.

"Wzrost sprzedaży produktów z FR wiązał się prawdopodobnie z ich atrakcyjnymi cenami. Według rosyjskich szacunków w drugiej połowie 2023 roku upust na zboża i rośliny strączkowe względem odpowiedników europejskich wynosił około 14 dolarów na tonie" – czytamy w artykule OSW.

W 2023 roku najwięcej towarów z produkcji rolno-spożywczej importowały z Rosji takie europejskie państwa, jak Łotwa, Holandia, Hiszpania i Niemcy. Każde z nich importowało towary o wartości przeszło 300 mln euro.

Gdzie trafiają towary rolno-spożywcze z Rosji?

Na tak silną pozycję Rosji na rynku rolno-spożywczym wpływa głównie sprzedaż pszenicy oraz oleju słonecznikowego. Pszenica rosyjska stanowi około 20 proc. światowego rynku, olej z kolei – 30 proc. Mimo tych wartości, warto dodać, że całościowy udział Rosji w branży zbożowej to tylko około 2 proc.

To odbiorcy spoza krajów Zachodu są największymi importerami towarów z Rosji. Głównie trafiają one do państw nazywanych przyjaznymi – czyli takich, które nie nakładały sankcji na Rosję po jej inwazji na Ukrainę. W 2023 roku najwięcej importowały z Rosji takie państwa, jak: Chiny, Turcja, Egipt, Kazachstan, Białoruś, Korea Południowa, Indie i Arabia Saudyjska.