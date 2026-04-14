Kontynuacja programu Mój Prąd 2026

30 marca 2026 ruszył program przejściowy będący kontynuacją poprzednich edycji Mojego Prądu. Nabór wniosków potrwa do 24 kwietnia 2026.

Program skierowany jest do prosumentów, czyli osób, które produkują energię elektryczną na własne potrzeby i rozliczają się w systemie net-billing.

Dofinansowanie obejmuje:

instalacje fotowoltaiczne (PV),

magazyny energii elektrycznej,

magazyny ciepła.

Środki pochodzą m.in. z Krajowego Planu Odbudowy, a budżet programu wynosi ok. 335 mln zł.

Planowana jest też druga część programu, ale będzie dotyczyć tylko magazynów energii. Nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie wystartuje. Więcej w artykule poniżej.

Instalacja fotowoltaiczna 2026 - ile można dostać? Nawet do 28 tys. zł wsparcia

Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej dotacji i zależy od tego, czy beneficjent wcześniej korzystał z programu „Mój Prąd”.

Osoby, które nie korzystały wcześniej z dofinansowania:

instalacja PV – do 50% kosztów, maksymalnie 7 000 zł,

– do 50% kosztów, maksymalnie magazyn energii – do 50% kosztów, maksymalnie 16 000 zł,

– do 50% kosztów, maksymalnie magazyn ciepła – do 50% kosztów, maksymalnie 5 000 zł,

– do 50% kosztów, maksymalnie łącznie maksymalnie: 28 000 zł.

Osoby, które korzystały wcześniej z programu „Mój Prąd”:

dodatkowe wsparcie do PV – do 1 000 zł (w określonych przypadkach),

– do (w określonych przypadkach), magazyn energii – do 16 000 zł ,

– do , magazyn ciepła – do 5 000 zł,

– do łącznie maksymalnie: 22 000 zł.

Jakie warunki? Nie każda instalacja się kwalifikuje

Aby otrzymać dofinansowanie, instalacja musi spełniać konkretne kryteria:

moc instalacji PV: od 2 kW do 20 kW ,

, instalacja musi być podłączona do sieci elektroenergetycznej,

inwestycja musi być rozpoczęta nie wcześniej niż 1 sierpnia 2024,

zakończenie inwestycji: do 31 października 2025,

Wymagane jest także zgłoszenie dodatkowo magazynu energii – bez niego uzyskanie wsparcia może być niemożliwe.

Magazyn energii – wymagania techniczne

Dofinansowanie obejmuje również magazyny energii, ale tylko pod określonymi warunkami:

minimalna pojemność: 2 kWh ,

, magazyn musi być na stałe zamontowany w tym samym miejscu co instalacja PV ,

, musi być zgłoszony do operatora sieci.

Nie można uzyskać wsparcia m.in. na magazyny mobilne, magazyny w pojazdach np. samochodach elektrycznych.

Magazyn ciepła – co obejmuje dotacja 2026?

Program obejmuje również urządzenia służące do magazynowania ciepła, m.in.:

zasobniki ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),

bufory ciepła,

urządzenia łączące funkcje magazynowania,

pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem.

Warunki:

urządzenie musi być zamontowane między 1 sierpnia 2024 a 31 października 2025 .

. minimalna pojemność magazynu ciepła: 20 litrów.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie. Do dokumentów wymaganych należą m.in.:

faktury za zakup i montaż instalacji,

potwierdzenia płatności np. przelew,

zaświadczenie o podłączeniu instalacji do sieci,

protokół odbioru,

zdjęcia instalacji (PV, falownik, magazyny),

dokument potwierdzający numer rachunku bankowego.

Brak wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem wniosku.

Jak złożyć wniosek w programie?

Wniosek można złożyć wyłącznie online za pośrednictwem strony Generator Wniosków o Dofinansowanie. Aby złożyć wniosek:

trzeba mieć lub założyć konto,

mieć profil zaufany lub e-dowód.

Po zalogowaniu należy wypełnić formularz i złożyć wniosek.