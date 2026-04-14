Nowo ustalona emerytura jest niższa od dotychczas otrzymywanej. Przyczyną tej sytuacji jest wejście w życie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. zmieniającej przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozwiązanie polegające na pomniejszaniu podstawy obliczenia emerytury o kwoty wcześniej pobranych świadczeń wprowadzono 1 stycznia 2013 r. na mocy powyższej nowelizacji. W takim brzmieniu przepis obowiązywał również w dacie ustalania prawa do emerytury powszechnej wnioskodawcy. Zgodnie z jego treścią, jeżeli ubezpieczony pobierał wcześniej emeryturę częściową lub świadczenie przyznane m.in. na podstawie wskazanych przepisów ustawy emerytalnej czy Karty Nauczyciela, to podstawę obliczenia emerytury powszechnej pomniejsza się o sumę wypłaconych świadczeń – w wysokości brutto.

Reklama

W rozpatrywanej sprawie, do której postanowił dołączyć RPO, sporne jest to, czy istnieją podstawy do ponownego ustalenia wysokości emerytury powszechnej z pominięciem art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Chodzi o sytuację, w której ubezpieczony urodzony w czerwcu 1951 r. nabył prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej w 2006 r. (z wypłatą od kwietnia), a następnie w 2017 r., po osiągnięciu wieku emerytalnego, wystąpił o emeryturę powszechną.

Co przepisy oznaczały w praktyce dla emerytów? Przykład nauczyciela matematyki

Jednym z wielu poszkodowanych jest pan J.K. (rocznik 1954), który przez wiele lat pracował jako nauczyciel matematyki i informatyki. Na podstawie obowiązujących wówczas przepisów przeszedł na wcześniejszą emeryturę 1 grudnia 2007 r. W 2019 r., po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (65 lat), wystąpił do ZUS o przeliczenie świadczenia. Okazało się jednak, że nowo ustalona emerytura jest niższa od dotychczas pobieranej, co ZUS uzasadnił przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r.

W sprawie tej interweniował poseł Łukasz Horbatowski, który zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) z pytaniem dotyczącym sytuacji osób pokrzywdzonych zmianą przepisów, w tym nauczycieli korzystających z uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela.

W odpowiedzi resort przyznał, że część emerytów, także z roczników innych niż 1953, została pokrzywdzona sposobem wprowadzenia art. 25 ust. 1b. Dotyczy to m.in. mężczyzn urodzonych w latach 1949–1952 i w 1954 r. oraz kobiet z roczników 1954-1959, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 r., a wiek emerytalny osiągnęli już po zmianie przepisów.

Ważne Osoby te zostały zaskoczone zmianą prawa i nie miały realnej możliwości podjęcia działań, które pozwoliłyby uniknąć jej negatywnych skutków. Według danych ZUS problem może dotyczyć około 67 tys. osób.

Powyższy przepis został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z 6 marca 2019 r. (P 20/16) uznał go za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał wskazał, że ustawodawca naruszył zasadę lojalności państwa wobec obywateli. Osoby decydujące się na wcześniejszą emeryturę działały w zaufaniu do obowiązującego prawa i nie mogły przewidzieć jego późniejszych skutków dla wysokości emerytury powszechnej.

Nie miały świadomości, że pobieranie świadczenia spowoduje pomniejszenie zgromadzonego kapitału, a tym samym obniżenie przyszłej emerytury. Trybunał podkreślił, że decyzje tego typu są podejmowane z myślą o długiej perspektywie i powinny opierać się na stabilnych i przewidywalnych regulacjach.

Gdyby zainteresowani znali rzeczywiste konsekwencje, część z nich mogłaby nie skorzystać z wcześniejszej emerytury. Zasada zaufania do państwa wyklucza bowiem nagłe zmiany „reguł gry”, które pogarszają sytuację obywateli.

Ważne Stanowisko z wyroku TK z 6 marca 2019 r., ale w odniesieniu do innych roczników niż rocznik 1953 potwierdził TK w wyroku z 4 czerwca 2024 r.

Do chwili obecnej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. nie został jednak opublikowany w Dzienniku Ustaw

Zdaniem RPO, niezależnie od tego, argumentacja przedstwiona w uzasadnieniu tego wyroku pozwala na zastosowanie wykładni prokonstytucyjnej art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. RPO wskazuje, że odwołanie się do standardu konstytucyjnego jest konieczne, aby interpretować przepisy w zgodzie z ustawą zasadniczą. Może to prowadzić do bardziej korzystnych rozstrzygnieć dla ubezpieczonych.

Ważne Wątpliwości budzi jednak to, czy taka wykładnia stanowi podstawę do wznowienia postępowania na podstawie art. 114 ustawy emerytalnej, czy też brak publikacji wyroku z 2024 r. uniemożliwia takie działanie. Orzecznictwo sądów powszechnych w tej kwestii jest obecnie rozbieżne.

Skarga kasacyjna RPO do Sądu Najwyższego w sprawie zaniżonych emerytur

Rzecznik Praw Obywatelskich udostępnił pełną treść skargi kasacyjnej, złożonej 7.04.2026 r. Sprawa otrzymała numer III.7060.3.2026. Z pełną treścią można zapoznać się pod poniższym linkiem:

Do_SN_skarga_kasacyjna_emerytura_7_05_2026_wymazany.pdf

Na dzień dzisiejszy nie wyznaczono terminu rozprawy. Informacja w tej kwestii będzie jednak na bieżąco aktualizowana.

Niezależnie od rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, MRPiPS opracowało projekt ustawy regulującej sposób ustalania wysokości emerytur dla osób, które do 6 czerwca 2012 r. przeszły na wcześniejszą emeryturę.

Projekt zakłada możliwość ustalenia emerytury powszechnej bez pomniejszania jej o wcześniej pobrane świadczenia, pod warunkiem że wniosek o wcześniejszą emeryturę został złożony przed 6 czerwca 2012 r., a decyzja o emeryturze powszechnej zapadła po 2012 r.

Ważne Proponuje się, aby wysokość świadczenia ustalić na moment złożenia wniosku – bez uwzględniania waloryzacji z okresu pobierania wcześniejszej emerytury oraz bez pomniejszania kapitału. Następnie emerytura byłaby podwyższana o kolejne waloryzacje.

Rozwiązanie obejmie także osoby, które nadal pobierają wcześniejsze emerytury i nie wystąpiły jeszcze o emeryturę powszechną.

Szansa na rekompensatę dla poszkodowanych emerytów. Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Obecnie analizowane są uwagi zgłoszone w toku uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania projektu. Po zakończeniu tych prac dokument zostanie skierowany do dalszego procedowania. Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie 1 czerwca 2026 r.

Źródła:

RPO, MRPiPS

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które do dnia 6 czerwca 2012 r. przeszły na emerytury na zasadach obowiązujących osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. (nr projektu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD204)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r., sygn. akt SK 140/20

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1749)