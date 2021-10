Finansowanie inwestycji zapewni fundusz, którego aktywami zarządza spółka PFR Nieruchomości.

Inwestycja będzie realizowana na działce o powierzchni około pięciu hektarów, która jest położona na nabrzeżu Odry, w odległości 3,5 km od centrum Wrocławia. Zgodnie z założeniami osiedle będzie składało się z sześciu budynków z około 400 mieszkaniami na wynajem.

Jak informuje PFR Nieruchomości, wybór pracowni architektonicznej, która opracuje projekt osiedla, ruszy w tym roku. Zgodnie z zakładanym harmonogramem prace budowlane rozpoczną się w 2023 roku.

Osiedle przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu będzie kolejną inwestycją realizowaną w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Trwa budowa 469 mieszkań przy ul. Kolejowej, które mają być gotowe na początku 2024 roku.

W ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, za którą odpowiada spółka PFR Nieruchomości, powstało 1977 mieszkań m.in. w takich miastach jak Katowice, Świdnik czy Jarocin, a kolejne pond 2,5 tys. jest budowanych.

Jak podaje PFR Nieruchomości, w naborach do mieszkań, które uruchomiła spółka w 2021 roku wpłynęło do tej pory około 12 tys. wniosków na blisko 2 tys. istniejących mieszkań, co oznacza średnio sześciu chętnych na jeden lokal.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski