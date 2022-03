– Wszystko zaczęło się od dostrzeżenia potencjału tego miejsca i towarzyszyły mu szeroko zakrojone plany rewitalizacji: parków, przestrzeni publicznych, infrastruktury komunikacyjnej oraz obiektów mieszkalnych – mówi Paulina Chmielewska, Operations Director w Nexity, jednego z inwestorów, który zlokalizował na Małym Płaszowie, przy ul. Myśliwskiej 68 swoje osiedle City Vibe. – Zarówno miasto, jak i prywatni inwestorzy podjęli się rozbiórek nieatrakcyjnych już biurowców czy starych hal magazynowych. Zrekultywowano również tysiące metrów kwadratowych terenów zielonych, czego sztandarowym przykładem stały się kultowe już wśród krakowian Bagry.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu i dofinansowaniu od miasta do 2021 r. zalew Bagry został pełnoprawnym, rozbudowanym centrum rekreacyjnym z nowoczesną infrastrukturą wypoczynkową. Znajdziemy tu deptaki, przystanie żeglarskie i promenady; możemy popływać żaglówką, posurfować i spróbować Stand-Up-Paddle. Nad zbiornik dotrzemy łatwo autem, rowerem lub komunikacją miejską.

Optymalne połączenie z całym miastem

Także prywatni inwestorzy dostrzegli w Płaszowie potencjał. Powodów było wiele, choć przeważyła dogodna lokalizacja obszaru i optymalne połączenia drogowe, pozwalające m.in. na szybki dojazd do innych części Krakowa lub wyjazd obwodnicą S7 przez węzeł Bieżanów–Prokocim na autostradę A4.

Komunikację z pozostałymi częściami stolicy Małopolski ułatwia także transport publiczny (pętla MPK, 5 linii tramwajowych, 10 autobusowych) oraz miejska inwestycja z 2019 r., Mały Płaszów Park&Ride na prawie 170 pojazdów. Z kolei wydajny, rozbudowany system ścieżek rowerowych połączony jest z VeloMałopolska.

Osiedle City Vibe zachęca infrastrukturą, ofertą mieszkań oraz lokalizacją

– Zainteresowanie osiedlem City Vibe przekroczyło nasze oczekiwania, choć trzeba przyznać, że są ku temu wyraźne powody. Proponujemy tu mieszkania o zróżnicowanym wyposażeniu, metrażu i standardzie, obliczone na potrzeby młodej rodziny z dziećmi, ale także singla, biznesmena czy artysty. Zupełnie nowym rozwiązaniem, które oferuje Nexity, jest wybór jednego z trzech wariantów mieszkania. W ten sposób każdy zainteresowany dopasuje do siebie najbardziej dogodny układ mieszkania, osiągając większą liczbę pokoi w tym samym metrażu lub bardziej komfortową przestrzeń, łącząc salon z aneksem kuchennym. – tłumaczy Marta Skarżyńska, Marketing & Product Director, Nexity Polska.

Mieszkańcy City Vibe będą mieli do dyspozycji udogodnienia, które umożliwią im spędzanie wolnego czasu w aktywny sposób. Na obszarze osiedla zaprojektowano trawiaste boisko do siatkówki i siłownię pod gołym niebem oraz place zabaw dla najmłodszych, a także ściankę kreatywną. W strefie parkowej będzie można odpocząć nad uroczym jeziorkiem z plażą. Nie zabraknie tu również lokali usługowych.

City Vibe rośnie w oczach

– Realizację osiedla City Vibe rozpoczęliśmy w 2020 r. od robót rozbiórkowych starych hal magazynowych. Budowa pierwszego etapu – Street Culture – wystartowała w marcu 2021 r. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, co oznacza, że jeszcze w tym roku budynek zostanie oddany do użytkowania. Generalnym wykonawcą pierwszego etapu jest Erbud SA – czołowa firma budowlana w Polsce, posiadająca wieloletnie doświadczenie i wiele prestiżowych projektów na koncie. W I kw. 2022 r. rozpoczniemy prace nad kolejnym etapem osiedla – City Spot. Dobra jakość prac i wysokie tempo robót przekonały nas, aby kontynuować współpracę z firmą Erbud SA, która będzie również wykonawcą drugiego etapu. – wyjaśnia Rafał Winkiel, Technical Director, Nexity Polska.

Na osiedlu City Vibe powstanie łącznie dziewięć budynków. Planowany termin realizacji całej inwestycji przypada na przełom 2027 i 2028 r.

Nauka, praca, zakupy i odpoczynek w bliskiej okolicy

W bezpośredniej okolicy znajdują się przedszkole i szkoła podstawowa – odpowiednio 150 i 250 m od granic inwestycji. Z kolei od najbliższej uczelni, Akademii im. Frycza Modrzewskiego, mieszkającego tu studenta dzielić będzie zaledwie 9 min podróży tramwajem (przystanek Rzebika).

Dobra lokalizacja pozwala odciąć się od zgiełku miasta, jednocześnie uczestnicząc w jego życiu. Otoczenie City Vibe to również możliwość, aby skorzystać z oferty kulturalnej, znajdują się tutaj: słynny MOCAK czy Cricoteka, liczne oddziały Muzeum Narodowego.

Lokalizacja dzielnicy pozwala na szybki dojazd do pracy komunikacją miejską, bez konieczności przesiadania się. Przykładowo centrum biznesowe The Park oddalone jest od City Vibe zaledwie 1,6 km (do 25 min pieszo), można również przejechać jeden przystanek tramwajem. Z kolei przejazd do centrów biurowych Ocean Office Park i Enterprise Park trwa jedynie 6 min (trzy przystanki tramwajowe).

W pobliżu inwestycji znajdują się liczne sklepy, paczkomaty i centra usługowe. Kwadrans jazdy rowerem dzieli mieszkańców od modnych galerii handlowych, setek drogerii i butików w Galerii Kazimierz, Bonarce oraz centrum M1.

Łatwo dostępne są parki (park Lasówka, Park Rzeczny) i place zabaw, a przy ul. Myśliwskiej od marca do października korzystać można dodatkowo z boiska wielofunkcyjnego. Spacerom i wycieczkom rowerowym sprzyja ponadto bliskość wałów wiślanych. Opiekunowie czworonogów ucieszą się z ogrodzonego wybiegu dla psów przy końcu ulicy.

City Vibe doskonale wpisuje się we współczesną historię Płaszowa – miejsca nowoczesnego, przestrzeni spotkań i odpoczynku.