Czym jest projekt z budową

Reklama

To kompleksowa usługa budowy domu, której zadaniem jest nie tylko skrócenie czasu prac nawet do 6 miesięcy, ale przede wszystkim zagwarantowanie stałości ceny. Jak to działa? Na stronie Extradom.pl wystarczy wybrać projekt i sprawdzić, czy posiada on opcję „projekt z budową”. Jeśli tak, rozpoczyna się proces zakupu i dobrania odpowiedniej technologii. Całą procedurę otwiera analiza działki i weryfikacja, czy dany projekt będzie dostosowany do jej wymiarów i wymogów budowlanych, czy może potrzebuje pewnych zmian? Na tym etapie doradcy serwisu pomogą wybrać najlepszą z opcji.

Reklama

Przy stale rosnącej inflacji i braku stabilności rynku, wzrost kosztów wydaje się nieunikniony. Zakładając, że przeciętnie budowa domu trwa około dwóch lat, w obecnej sytuacji koszty końcowe są bardzo trudne do oszacowania - mówi Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl. - Wybierając projekt z budową, klient otrzymuje przede wszystkim gwarancję ceny. Oznacza to, że kwota widniejąca na umowie w dniu jej podpisania nie ulegnie zmianie aż do zakończenia inwestycji. Decydując się na postawienie na działce wybranego projektu, inwestor zna jego dokładny koszt. Otrzymuje także komplet niezbędnych dokumentów i jedną umowę. Odbiór wszystkich prac leży po stronie wybranego wykonawcy lub opiekuna budowy. Cena, którą płaci inwestor, oszczędza nie tylko jego portfel, ale także czas i zdrowie – podsumowuje ekspert.

Zalety nowoczesnej technologii

Projekt z budową to również nowoczesne technologie, w których powstanie inwestycja. W ofercie znajdują się dwa rozwiązania - konstrukcja prefabrykowana lub dom z gotowych elementów perlitowych. To technologie, dzięki którym czas budowy zostaje znacznie skrócony, a parametry nie odbiegają od właściwości domów murowanych. Materiały i elementy, z których powstaje nowoczesna konstrukcja domu, posiadają niezbędne certyfikaty i są najwyższej jakości. Budynek objęty jest także 30-letnią gwarancją producenta, poza tym inwestycja posiada 100-letnią gwarancję - taką, jak dom murowany. Nowoczesne technologie oferowane przez partnerów Extradom.pl to idealny wybór dla tych, którzy dbają nie tylko o komfort, ale i ekologię. Surowce, z których powstają domy to przede wszystkim drewno i perlit, czyli minerał wulkaniczny. Mają one doskonałe właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne. Innymi słowy, dom wzniesiony w taki sposób będzie ciepły, cichy i przyjazny nawet dla alergików.

Do tej pory Extradom.pl słynął przede wszystkim ze sprzedaży gotowych projektów domów. Po analizie działki, zakupie i adaptacji wybranego projektu inwestor rozpoczynał żmudny proces poszukiwania godnych polecenia wykonawców. Często nawet kilku, których prace trzeba koordynować i odbierać samodzielnie. Liczba podpisywanych umów, rozbieżne gwarancje i rosnące koszty nie jednego budującego przyprawiały o zawroty głowy. Dlatego “Projekt z budową” to rozwiązanie idealne na dzisiejsze, niepewne czasy!