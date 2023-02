Średnia cena metra kwadratowego mieszkania spadła w Polsce spadła o 0,5% m/m w styczniu, wyliczył Business Insider Polska na podstawie danych serwisu rynekpierwotny.pl. To największy miesięczny spadek cen od kwietnia 2021 r.

"Za jeden metr kwadratowy mieszkania deweloperzy oczekiwali w styczniu w Polsce średnio 11,34 tys. zł, tj. tak wynika z cen ofertowych ważonych dostępną ofertą w 14 największych miastach. To o 0,5% mniej niż w grudniu i o 9,5% więcej niż rok temu w analogicznym okresie - wynika z naszych obliczeń na podstawie danych serwisu rynekpierwotny.pl. Tak dużego miesięcznego spadku cen nie było od kwietnia 2021 r. Dla porównania podajmy, że inflacja grudniowa wyniosła 16,6% r/r, średnioroczna w 2022 r. 14,4%, a oprocentowanie lokat w niektórych ofertach dużych banków sięga już 8% rocznie (choć często w ofertach promocyjnych, np. ograniczonych czasowo do trzech miesięcy). Jak widać, inwestycja w mieszkanie nie tylko nie przebija już stopą zwrotu inflacji, ale jest już porównywalna do lokat bankowych" - czytamy w artykule.

Business Insider zwraca uwagę, że obniżenie cen "dobrze zrobiło sprzedaży". Z danych wynika, że łącznie kupca w ubiegłym miesiącu znalazło 4 379 mieszkań, czyli ponad dwukrotnie więcej niż miesiąc wcześniej, a do tego jeszcze jest to najwyższy wynik od września 2021 r.

Ceny w porównaniu z grudniem wzrosły istotnie tylko w pięciu na czternaście analizowanych miast, czyli w: Bydgoszczy, Białymstoku, Łodzi, Lublinie i Olsztynie. We Wrocławiu i Krakowie pozostały na niemal niezmienionym poziomie. W pozostałych miastach spadały, przy czym najbardziej w Rzeszowie i Poznaniu. Wyraźnie widać przy tym połączenie spadków cen ze wzrostem sprzedaży. W Poznaniu średnia cena ofertowa spadła o 2,4% i sprzedaż wzrosła do 445 mieszkań, czyli o aż 389% w porównaniu z grudniem oraz o 96% rok do roku. Tym razem Poznań wyprzedził Gdańsk, a zarazem został wyprzedzony przez Łódź w rankingu największej sprzedaży w ciągu miesiąca i zajął czwarte miejsce w Polsce, wymieniono.

"W Warszawie przy obniżce ceny ofertowej o 0,4% nastąpił wzrost sprzedaży do 1 tys. 501 mieszkań, czyli o aż 117% m/m i 31% r/r. A już zupełny wystrzał sprzedaży nastąpił w Rzeszowie, gdzie ceny są najniższe z badanych miast. Przy spadku ceny o 4,5% sprzedaż poszła w górę do 131 mieszkań, czyli o 719% m/m i 404% r/r" - czytamy także.

W styczniu deweloperzy pozbyli się aż 10,1% mieszkań z oferty, w tym najwięcej w Warszawie (13,7%) i Rzeszowie (13,5%). Tak wysokiego wyniku nie było od kwietnia ub.r., podano.

(ISBnews)