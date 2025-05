ETHOS to więcej niż budynek — to prestiżowa wizytówka dla firm, które chcą zaznaczyć swoją obecność w najbardziej reprezentacyjnej części Warszawy.

Reklama

Wyjątkowa lokalizacja w sercu miasta

Plac Trzech Krzyży od wieków pełni funkcję centralnego punktu życia gospodarczego i kulturalnego Warszawy. Dziś, otoczony eleganckimi kamienicami, ambasadami, instytucjami państwowymi i siedzibami renomowanych firm, pozostaje jednym z najbardziej prestiżowych adresów w stolicy. To tu znajdują się takie ikony jak Giełda Papierów Wartościowych, Ministerstwo Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego czy hotel Sheraton.

ETHOS doskonale wpisuje się w ten wyjątkowy kontekst urbanistyczny. Jego architektura harmonijnie łączy tradycję z nowoczesnością, tworząc przestrzeń idealną do prowadzenia działalności biznesowej, ale także sprzyjającą spotkaniom, networkingowi i codziennej wygodzie pracy.

Doskonała dostępność i komunikacja

Jednym z kluczowych atutów biurowca ETHOS jest jego wyjątkowa dostępność komunikacyjna. Budynek położony jest bezpośrednio przy Trakcie Królewskim — jednej z najważniejszych arterii Warszawy — łączącej Stare Miasto z Powiślem i Mokotowem. W zasięgu kilkuminutowego spaceru znajdują się stacje obu linii metra (Nowy Świat-Uniwersytet oraz Centrum), przystanki kilkunastu linii autobusowych i tramwajowych, a także stacja kolei miejskiej SKM i Kolei Mazowieckich.

Na uwagę zasługuje także dogodny dojazd do Lotniska Chopina, który zajmuje zaledwie 20 minut. Dla osób poruszających się rowerem dostępne są liczne ścieżki rowerowe, a dla kierowców – miejsca parkingowe w garażu podziemnym.

/> />

Nowoczesna przestrzeń biurowa klasy premium

ETHOS Warsaw oferuje pięć pięter elastycznej przestrzeni biurowej, dostosowanej do różnych typów działalności – od dynamicznych startupów po globalne korporacje. Powierzchnie biurowe mają od 300 do ponad 3 000 m² na jednej kondygnacji, co umożliwia swobodną aranżację – od otwartych przestrzeni typu open space, po klasyczne biura gabinetowe.

Każde piętro zapewnia dostęp do naturalnego światła, dzięki przemyślanemu układowi i dużym przeszkleniom. W budynku znajdują się dwie niezależne recepcje, nowoczesny system BMS (Building Management System), kontrola dostępu, klimatyzacja, otwierane okna, podwieszane sufity i podniesione podłogi — wszystko zaprojektowane z myślą o komforcie i ergonomii codziennej pracy.

Zrównoważony rozwój i ekologia

W dzisiejszym świecie odpowiedzialne budownictwo to nie luksus, ale konieczność. ETHOS spełnia najwyższe normy zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest prestiżowy certyfikat BREEAM na poziomie „Excellent”. Budynek zaprojektowano z myślą o ograniczeniu zużycia energii i wody, wykorzystaniu materiałów niskoemisyjnych oraz zapewnieniu zdrowego mikroklimatu wewnątrz.

Ekskluzywna oferta handlowa

ETHOS Warsaw to nie tylko biura – to również ponad 4 800 m² powierzchni handlowej, z imponującymi witrynami o wysokości aż 8 metrów. To tutaj znajdują się butiki najbardziej rozpoznawalnych światowych marek, takich jak Zegna, Bvlgari, Kartell, Technogym, W.Kruk czy Galeria Heban i Davide Lifestyle. ETHOS stał się synonimem stylu i luksusu – miejscem, gdzie moda spotyka się z biznesem. Połączenie biur z przestrzenią handlową klasy premium tworzy unikalny mikroklimat — idealny do budowania prestiżowego wizerunku i prowadzenia działalności w bezpośrednim sąsiedztwie najbardziej wymagających klientów.

Miejsce spotkań, inspiracji i kultury

ETHOS to nie tylko przestrzeń biurowa i handlowa — to także idealne miejsce do spotkań, relaksu i czerpania inspiracji. W budynku działa wyjątkowa restauracja NUTA, prowadzona przez Andreę Camastrę — uznanego szefa kuchni, który wcześniej został wyróżniony gwiazdką Michelin. Restauracja ta łączy fine dining z nowoczesną kuchnią autorską, tworząc znakomite tło dla spotkań biznesowych na najwyższym poziomie.

Miłośnicy kawy i mniej formalnych rozmów biznesowych mogą skorzystać z kameralnej kawiarni Green Caffè Nero, która znajduje się bezpośrednio w budynku. To eleganckie miejsce serwuje wyśmienitą kawę i przekąski, a jego stylowe wnętrze zachęca do chwil wytchnienia lub produktywnych spotkań w mniej oficjalnej atmosferze.

W bezpośrednim sąsiedztwie ETHOS znajdują się również: Muzeum Narodowe, Frascati – zielone tereny spacerowe, Łazienki Królewskie oraz liczne kawiarnie i galerie. Bliskość kultury, sztuki i przyrody czyni to miejsce inspirującym i wyjątkowo przyjaznym do pracy.

Twoje miejsce w centrum wszystkiego

ETHOS to przestrzeń zaprojektowana z myślą o firmach, które nie uznają kompromisów. Lokalizacja w sercu stolicy, nowoczesna infrastruktura, ekologia, prestiżowe sąsiedztwo i obecność światowych marek sprawiają, że ETHOS Warsaw to najlepszy wybór dla tych, którzy chcą rozwijać swój biznes w najbardziej reprezentacyjnej części Warszawy.

Jeśli szukasz biura, które nie tylko spełni wszystkie funkcjonalne wymagania, ale również podkreśli klasę i ambicje Twojej firmy — zapraszamy do ETHOS. Zainwestuj w przestrzeń z charakterem, w której biznes nabiera nowego wymiaru.