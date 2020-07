Efektem pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez MR ma być m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o średnich i niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS.

Rezultatem projektowanych rozwiązań ma też być możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkań społecznych, a także "wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę".

Jak zaznaczyło MR, "pakiet ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19".

Kluczowe rozwiązania pakietu mieszkaniowego, jak wskazał resort, to m.in zmiany w budownictwie społecznym czynszowym oraz komunalnym. Chodzi m.in. o "wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań czynszowych (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.) oraz na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie 50 proc. kosztów inwestycji)", a także wprowadzenie zasady finansowania, a nie refinansowania.

Pakiet zakłada też uelastycznienie zasad dotyczących czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w OZE, termomodernizację lub w poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Inne ważne rozwiązanie to premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat - obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać ze środków FTiR premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.

Przewidziano też wakacje czynszowe dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20 porc. niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS. Z kolei w przypadku budowy "mieszkań społecznych z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy, będzie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności".

Projekt zakłada też dopłaty do czynszów w programie „Mieszkanie na start” i szansę "dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej". To tzw. opcja dla „stających na nogi” – dopłaty do czynszu również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi - wyjaśniło MR.

Społeczna część pakietu przewiduje również finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budynkach komunalnych.

Z kolei w ramach pomocy kierowanej bezpośrednio do lokatorów przewiduje się "nowe dopłaty do dodatków mieszkaniowych – wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19". Chodzi o kwotę do 1500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu - wyjaśniono.

Resort wskazał też na zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości związane z wykorzystaniem potencjału KZN dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego. "KZN będzie mógł wnosić grunty do TBS" - zaznaczono.