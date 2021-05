Zmęczeni pracą zdalną, stęsknieni za pracą w zespole – Polacy chcą wrócić do biur. Z badań przeprowadzonych przez firmę Symetria na zlecenie Skanska wynika, że mimo pandemii ok. 86 proc. polskich pracowników pojawia się dziś z różną częstotliwością w biurze. Ponad połowa robi to codziennie. Co więcej, tylko 15 proc. badanych uważa pracę zdalną za bardziej efektywną – nawet jeśli ma dostęp do oddzielnego pokoju w miejscu zamieszkania.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej to właśnie Polacy najchętniej wybierają biuro jako miejsce pracy hybrydowej. Chcielibyśmy spędzać tam około 2/3 czasu pracy w ciągu tygodnia.

Niewątpliwie trudno jest zachować tzw. work-life balance podczas pracy zdalnej. Spotkania elektroniczne w żaden sposób nie są w stanie zastąpić tych prawdziwych. Po ponad roku pracy w trybie home office okazuje się, że biura pełnią niezastąpioną rolę w pracy zespołowej i procesach integracyjnych. Możliwość bezpośredniej wymiany myśli przekłada się na wyniki zespołu, kreatywność i więzi międzyludzkie.

Ponad 70% ankietowanych uważa, że biura są bezpieczne w pandemicznej rzeczywistości. Co jednak dalej, skoro jasne jest, że towarzyszące pandemii środki bezpieczeństwa zostaną z nami na długo? Utrzymywanie dystansu oraz podwyższony standard higieny będą determinowały biurową rzeczywistość. Zatem właściciele i zarządcy budynków biurowych stają przed wyzwaniem – jak przygotować powierzchnie do nowej rzeczywistości, a najemcy będą musieli skupić się na zapewnieniu pracownikom funkcjonalnej przestrzeni.

Na rynku widoczny jest silny trend ku obiektom, w których można zadbać o bezpieczeństwo i wygodę poruszania się oraz gdzie łatwiej zminimalizować powstawanie dużych skupisk ludzi, np. w oczekiwaniu na windę czy przy wyjściach z parkingu. Przykładem biurowca, który gwarantuje nie tylko możliwość „rozproszenia się” pracowników wchodzących i poruszających się po budynku, ale również niezależne dojazdy do biurowca z 3 stron, jest położony w obrębie Mokotowa biznesowego Mokotów Nova.

Mokotów Nova dzięki „otwartej” konstrukcji kompleksu z łatwością adaptuje się do wymaganych warunków. To rozległy obiekt z budynkami A, B, C i D, do którego można wygodnie wjechać z trzech stron, co pozwala na szybki dojazd z pominięciem przejazdu przez całą dzielnicę.

Sam dostęp do obiektu pozwala na niemal bezkontaktowe wejście na teren biurowca. Pracujący w Mokotów Nova mają do dyspozycji 3 osobne wejścia oraz 4 recepcje. W ramach rozłożystego układu budynku działa aż 19 wind, dzięki którym komunikacja wewnętrzna odbywa się wieloma kanałami. Dzięki takiemu rozkładowi zarządca Mokotów Nova może zdecydować o natychmiastowych zmianach w kanałach dostępności oraz poruszania się po biurowcu, wytyczając szlaki komunikacyjne w zależności od aktualnej sytuacji, obostrzeń, czy życzeń najemców. Bezdyskusyjnym plusem Mokotów Nova jest podziemny, 3-poziomowy parking na ponad 1 000 miejsc, ulokowany na wspólnej płycie pod wszystkimi budynkami. Dzięki windom prowadzącym do poszczególnych części kompleksu, komunikacja w biurowcu jest zdecentralizowana i w ten sposób łatwo zachować zasady utrzymywania dystansu. Wygodę dojazdową zapewnioną też mają rowerzyści. W sąsiedztwie Mokotów Nova przebiegają ścieżki rowerowe oraz znajdują się stacje Veturillo. W samym biurowcu dostępna jest infrastruktura rowerowa w postaci stacji serwisowania rowerów oraz szatni i pryszniców. Dla najemców organizowane są mobilne serwisy rowerowe, w ramach których w wyznaczonych dniach, pracownicy biurowca mogą bezpłatnie oddać rower w ręce profesjonalistów.

Konstrukcja Mokotów Nova pozwala na elastyczne zaprojektowanie przestrzeni, wedle wskazanego przez najemcę projektu. Brak ścian nośnych powoduje, że możliwe staje się także powiększenie przestrzeni w zależności od potrzeb. Najemca może zaproponować dowolny układ powierzchni biurowej, a także wykończenie. Właściciel biurowca zapewnia fit-out zgodny z oczekiwaniami, potrzebami a także charakterem operacyjnym działalności najemcy. Mokotów Nova oferuje 43 000 m kw. całkowitej powierzchni najmu o standardzie klasy A. To 4 700 m kw maksymalnej powierzchni najmu piętra – na takiej przestrzeni łatwo o zachowanie dystansu. Swobodną cyrkulację świeżego powietrza zapewniają uchylne okna. Część powierzchni wyposażona jest również w wyjścia na tarasy.

„W dobie kształtowania postandemicznej rzeczywistości biurowej, budynki, w których łatwo jest wprowadzić wszelkie nowe normy, wynikające przede wszystkim z zachowania dystansu społecznego, na pewno będą cieszyć się zaufaniem oraz zainteresowaniem najemców. Wdrożone na czas pandemii zasady będą obowiązywać przez długi czas, zarówno na poziomie poruszania się po budynkach, jak i standardów pracy. Zatem możliwość spełnienia potrzeb w zakresie funkcjonalności powierzchni, w połączeniu z optymalizacją kosztów sprawia, że Mokotów Nova jest biurowcem, który śmiało może wpisać się w nową, bezpieczną przyszłość”– mówi Radosław Pawlak, dyrektor w dziale powierzchni biurowych CBRE.

