Zaczyna się od stworzenia przemyślanej koncepcji nowego zagospodarowania terenów i dobrania właściwych funkcji. Później projektowanie, budowa a często też rewitalizacja zabytków oraz komercjalizacja. Na końcu policzone na wiele lat tworzenie społeczności wokół danego obszaru czy też poszczególnych obiektów. Młode Miasto, dzielnica rodząca się na historycznych, postoczniowych terenach Gdańska, podąża tą samą ścieżką. Zaczątkiem jej rozwoju są DOKI – wielofunkcyjna inwestycja powstająca na 7-hektarowym terenie tuż przy Europejskim Centrum Solidarności (ECS) i historycznej Sali BHP.

Nowe i nowoczesne, ale z poszanowaniem dziedzictwa

Kompleksowe zagospodarowanie terenów postoczniowych w Gdańsku jest dużym i wieloletnim wyzwaniem urbanistycznym, projektowym i inwestycyjnym. Jest też szansą na „odzyskanie” kawałka miasta niemal w samym centrum poprzez nadanie mu przy tym zupełnie innego, nowoczesnego charakteru. Rewitalizacja zabytkowych obiektów byłej Stoczni Gdańskiej, obok pojawienia się nowej zabudowy, musi przebiegać w duchu przestrzennej, architektonicznej i funkcjonalnej integracji z otoczeniem. Powinna być też spójna ze współczesną ideą tworzenia miasta „małych odległości” – zwartego, kompaktowego, z dominacją komunikacji pieszej, rowerowej i publicznej. Niezbędne jest więc pojawienie się tam różnorodnych, komplementarnych wobec siebie funkcji. Takie są też założenia wielofunkcyjnej inwestycji DOKI w Gdańsku, której część mieszkaniową (DOKI Living) i usługową (MONTOWNIA) realizuje Euro Styl z Grupy Dom Development, a biurową (DOKI Office) firma Torus.

– Jesteśmy dumni, mając właśnie na DOKACH niepowtarzalną szansę wykorzystania zdobytych wcześniej kompetencji technicznych m.in. w zakresie renowacji budynków zabytkowych oraz tworzenia jakościowej tkanki miejskiej bogatej w różne funkcje – mówi Mikołaj Konopka, prezes spółki Euro Styl, członek zarządu Dom Development.

DOKI nawiązują do historycznego układu i wysokości budynków, wpisując się w postoczniowy krajobraz. Nowa zabudowa projektowana jest w duchu tej stoczniowej. Nie zabraknie też detali i artefaktów nawiązujących do dziedzictwa tego terenu. Znajdą się one zarówno na zewnątrz, w przestrzeni między budynkami (np. dźwigi), jak i wewnątrz, w zabytkowym budynku MONTOWNI poddanym renowacji (kabina operatora czy szyny wkomponowane w posadzkę), które staną się ozdobą tych miejsc.

MONTOWNIA – inwestycja z historią w tle

Bez różnego rodzaju usług trudno byłoby mówić o miejscu przyjaznym dla życia, atrakcyjnym i przyciągającym, także osoby z zewnątrz. Takim magnesem i jednocześnie sercem DOKÓW będzie MONTOWNIA – zabytkowy budynek o niezwykłej architekturze, który przechodzi gruntowną rewitalizację. Na 3 górnych kondygnacjach znajdzie się 114 loftów serwisowanych. Ta część budynku, zarządzana przez profesjonalnego operatora, pełnić będzie funkcję hotelową. Komplementarna do loftów będzie 400-metrowa przestrzeń konferencyjna. Dodatkowo na parterze zaprojektowano food hall o powierzchni 2,3 tys. m kw. z różnorodną ofertą restauracyjną (około 20 restauracji i barów).

– Dostrzegamy rosnące zainteresowanie budynkami zabytkowymi, które są swoistymi „perełkami” na rynku nieruchomości w Polsce. Takim produktem niewątpliwie jest MONTOWNIA, która będzie nie tylko ważnym punktem DOKÓW, ale również tej części miasta. Jest to zabytkowy, świetnie zachowany budynek o unikatowej architekturze. Starannie zaprojektowane wnętrza wzbogacone zostaną artefaktami i sztuką, co stworzy niesamowity klimat miejsca – mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca, członek zarządu w spółce Euro Styl.

Przestrzeń food hallu zwieńczona będzie amfiteatralnymi schodami prowadzącymi do przestrzeni konferencyjnej. Zaprojektowany szklany strop odsłoni z kolei wyjątkowy, galeryjny układ budynku, oddzielając też część hotelową od gastronomicznej. Wnętrza MONTOWNI wzbogacą elementy sztuki współczesnej znanego artysty Tomasza Krupińskiego. Będzie to 17 niepowtarzalnych lamp o wielkości od 2 do 9 metrów, które zawieszone zostaną na trzech górnych kondygnacjach budynku. Ich konstrukcja wykonana będzie ze szlachetnego drutu nierdzewnego, a poszycie z autentycznych muszli placuna ephium sprowadzonych na specjalne zamówienie z Filipin (pochłoną łącznie ponad 41,5 tysiąca sztuk muszli ważących ok. 1260 kg, które zostaną na ich potrzeby zgeometryzowane). Na ścianach wszystkich kondygnacji znajdą się z kolei wielkogabarytowe obrazy o wymiarach 3,3 m na 3,3 m, z kategorii abstrakcyjnych pejzaży, które będą rewersem rozpościerającej się przez wszystkie kondygnacje, specjalnie zaprojektowanej wewnętrznej ściany zieleni.

MONTOWNIA pełni ważną rolę dla wielofunkcyjnego charakteru DOKÓW. Restauracje, kawiarnie i bary (a te znajdą się także w parterach części DOKI Living i DOKI Office) wchodzą bowiem w silną relację z pozostałymi funkcjami (w tym przypadku mieszkaniową, biurową i hotelową), ponadto znacznie wzbogacają i ożywiają przestrzeń publiczną. Z pewnością wiele osób się tam zatrzyma – po drodze – bowiem przez teren DOKÓW, wzdłuż MONTOWNI, będzie przebiegać trakt spacerowy łączący ECS z Muzeum II Wojny Światowej. Termin uruchomienia MONTOWNI to II kwartał 2023 roku.

Dla nowych mieszkańców

Zdywersyfikowana i zintegrowana społeczność sąsiedzka może stanowić jedną z najważniejszych zalet projektów wielofunkcyjnych. Funkcja mieszkaniowa jest w tym przypadku podstawowa i niezbędna dla sukcesu takich inwestycji. W przypadku DOKÓW (DOKI Living) realizować ją będzie ponad 1000 mieszkań od (1- do 5-pokojowych) i lokali usługowych na parterach będących jednym z elementów stymulujących sąsiedzką integrację. Starannie zaprojektowane w duchu stoczniowym budynki będą powstawać w kilku etapach, a obecnie w sprzedaży (i budowie) są już dwa z nich. Każdy kwartał zabudowy na 1. piętrze ma wewnętrzne, zielone patio stanowiące miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, a część mieszkań można kupić razem z prywatnym ogródkiem. Apartamenty na najwyższych kondygnacjach mają tarasy z pięknym widokiem na akweny portowe, panoramę starego Gdańska czy zabytkowe, stoczniowe żurawie. Przyszli mieszkańcy DOKI Living mogą liczyć na liczne udogodnienia wynikające ze śródmiejskiej lokalizacji. Bliskość komunikacji szynowej, autobusowej oraz możliwość dotarcia pieszo do wielu istotnych punktów, jak przedszkola, uznane szkoły czy placówki zdrowia, wpłyną na komfort i wygodę zamieszkania. Do tego w spacerowej odległości znajduje się Stare Miasto, ścisłe centrum Gdańska z bogatą ofertą kulturalno-rozrywkową.

Pracować w legendarnym miejscu

Cechą charakterystyczną inwestycji wielofunkcyjnych jest to, że w budynkach biurowych także pojawiają się różnego rodzaju usługi towarzyszące, służące tak pracownikom, jak i okolicznym mieszkańcom. Podobnie będzie w przypadku DOKI Office. W dwóch budynkach o łącznej powierzchni najmu blisko 38 tys. m kw., które powstaną od strony ECS, na parterach zaplanowano lokale usługowe. Przy współpracy z lokalnymi artystami powstanie klimatyczna kawiarnia artystyczna z ogródkiem – wyjątkowe miejsce mające charakter małej galerii sztuki z kameralną sceną teatralno-koncertową. W otoczeniu biurowców zaprojektowano przyjazną przestrzeń skupiającą miejskie życie, sprzyjającą wypoczynkowi i integracji pracowników. Na dachach znajdą się zielone tarasy, gdzie będzie można popracować na powietrzu, zjeść lunch czy odpocząć, podziwiając stoczniową panoramę. W każdej z hal garażowych (oraz na zewnątrz) znajdą się przestrzenie dla rowerzystów, z parkingami i dedykowanymi szatniami. Będą też stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Budynki certyfikowane będą w systemie LEED v4, dzięki czemu będą spełniać najbardziej wyśrubowane normy środowiskowe związane z energooszczędnością czy tworzeniem zdrowego, przyjaznego miejsca pracy. Budowa DOKI Office rozpocznie się w I kwartale 2022 roku, a oba budynki powstawać będą równolegle.

Tereny postoczniowe w Gdańsku budzą się z głębokiego snu i jest to wyjątkowa szansa stworzenia wspaniałej, nowoczesnej dzielnicy. DOKI to pierwszy tak duży krok do ożywienia tego obszaru i ukazania jego ogromnego potencjału. Młode Miasto powstawać będzie wiele lat, za sprawą wielu rozpoczętych i planowanych na tym terenie inwestycji o różnorodnych, komplementarnych funkcjach, doskonale wpisując się w ideę nowoczesnego miasta – miasta małych odległości. Prace inwestycyjne na tych terenach przebiegają bardzo dynamicznie i już w I kwartale 2023 roku pierwsi mieszkańcy będą mogli cieszyć się codziennym życiem w tej prestiżowej lokalizacji.

