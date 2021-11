Historia WiredScore zaczęła się w 2013 r., gdy - ze wsparciem burmistrza Michaela Bloomberga - liderzy rynku nieruchomości, telekomunikacji i technologii w Nowym Jorku postanowili poprawić infrastrukturę miasta, wesprzeć przedsiębiorców, którzy stali się pionierami cyfrowych technologii. Start okazał się sukcesem i firma rozpoczęła działalność w Europie. Najpierw w październiku 2015 r. w Wielkiej Brytanii, potem we Francji, Irlandii i w Niemczech. Od tamtej chwili, w budynkach z certyfikatami WiredScore zamieszkało 7 mln ludzi w 12 krajach.

Certyfikaty WiredScore okazały się ważne w czasie pandemii. Nasze życie prawie całkowicie przeniosło się do domów, dlatego tak ważne jest, by budynki, w których mieszkamy były podłączone do sieci, oferowały niezawodne systemy „smart home” i były kompatybilne z naszym zaawansowanym technologicznie stylem życia.

Reklama

Jak działa system?

WiredScore ocenia, czy łącza internetowe nie są zagrożone prze zjawiska atmosferyczne, jaka jest siła bezprzewodowego internetu, czy łatwo modernizować całą infrastrukturę, a także czy szybki internet oferują różni dostawcy, by nie być uzależnionym tylko do jednej, konkretnej firmy. Inaczej oceniane są przestrzenie biurowe, a inaczej budynki przeznaczone mieszkalne.

Przedstawiciele firmy WiredScore podkreślają, że certyfikaty o globalnym charakterze, znacznie pomagają zarówno nabywcom, użytkownikom, jak i właścicielom nieruchomości.

Poziomów certyfikacji jest kilka - od zwykłego, potwierdzającego spełnienie podstawowych norm do platynowego. Taka gradacja pozwala łatwo sprawdzić, jak budynek jest gotowy do tego, by można w nim prowadzić nowoczesną firmę, której sukces zależy od dobrego, cyfrowego połączenia ze światem. Lokatorzy mogą mieć pewność, że w danym obiekcie nie będą mieli problemów z zasięgiem gdy chcą korzystać z sieci w celach rozrywkowych, czy też potrzebują doskonałych cyfrowych rozwiązań do pracy i nauki.

Właściciele nieruchomości z certyfikatem mają pewność, że ich obiekt wyróżnia się z tłumu konkurentów, dysponują dokumentami, które przyciągają najemców, zarówno biznesowych, jak i tych, którzy szukają mieszkania. Taka nieruchomość uzyskuje większą cenę rynkową. Dużo wolniej traci też na wartości, gdy więc przyjdzie czas jej sprzedaży, można będzie, dzięki certyfikatom, znacznie korzystniej przeprowadzić transakcję.

Jasne zasady

Jeśli chodzi o sam proces certyfikacji, to WiredScore udostępnia wszystkie parametry, konieczne do osiągnięcia każdego poziomu i wyjaśnia, co trzeba zrobić, by zmodernizować budynek. Dzięki temu, nie ma żadnych niejasności.

Teraz firma przygotowuje się do wejścia na polski rynek. Zorganizowała specjalne Forum Przyszłości, na które zaprasza uczestników rynku nieruchomości w Polsce, by przedstawić im zarówno wyzwania, jakie stoją w czasach hybrydowego modelu pracy oraz opowiedzą o tym, jak będzie się kształtować „cyfrowy krajobraz”, na który swój duży wpływ wywarła pandemia koronawirusa.

Teraz WiredScore szykuje się do wejścia na polski rynek. Firma zorganizowała specjalne internetowe Forum Przyszłości, na które zaprasza wszystkich uczestników rynku nieruchomości. Dowiedzą się oni o wyzwaniach modelu pracy hybrydowej i porozmawiają o „cyfrowym krajobrazie”, który został mocno dotknięty obecną pandemią. Forum Przyszłości WiredScore odbędzie się 23 listopada od 10 do 14 czasu środkowoeuropejskiego.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA FORUM

Na Forum Przyszłości będzie można wysłuchać wystąpienia prezydenta Wired Score, Williama Newtona i CEO/założyciela firmy, Ariego Barendrechta. Pojawią się też na nim zaproszeni goście zarówno z sektora nieruchomości, jak i technologicznego. Będą też eksperci z takich organizacji jak Fifth Wall, RICS, CBRE i Oxford University Development. Keynote zostanie wygłoszone przez tajemniczego eksperta, którego tożsamość poznamy „wkrótce”. Będzie on mówił m.in. o przyszłości technologii i wyzwaniach, które stoją przed społeczeństwem.

PEŁNA LISTA MÓWCÓW NA FORUM PRZYSZŁOŚCI WIREDSCORE