W ocenie analityków stopniowy wzrost liczby transakcji widoczny w 2024 r., nabierze tempa w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a dalsze obniżki stóp procentowych złagodzą presję na sektor i przywrócą słaby wzrost z ostatnich lat.

Międzynarodowa firma świadcząca usługi doradcze na rynku CBRE prognozuje się, że w przyszłym roku aktywność inwestycyjna w nieruchomości wzrośnie o 15 proc. w Wielkiej Brytanii i na innych głównych rynkach europejskich. W swojej prognozie CBRE określiła rok 2025 jako „przełomowy” dla sektora nieruchomości.

„Wszystkie wartości kapitałowe nieruchomości wykazują wczesne oznaki, że osiągnęły punkt zwrotny, który prawdopodobnie nabierze rozpędu w ciągu całego roku” — CNBC cytuje wypowiedź Jennet Siebrits, szefowej działu badań w Wielkiej Brytanii w CBRE. Siebrits powiedziała również, że prognozy wskazują na konkurencyjne zwroty we wszystkich segmentach nieruchomości. W ocenie firmy najlepsze wyniki mają zapewnić aktywa klasy premium.

Rynek biurowy

CBRE przewiduje, że w przyszłym roku sektor biurowy w Europie dalej będzie się odradzać, ponieważ wraz z nakazami powrotu pracowników do biur wskaźnik obłożenia powierzchni biurowych rośnie.

Według CBRE spowoduje to, że poziomy wynajmu zbliżą się do historycznych średnich w porównaniu do niskiego poziomu wynajmu w ostatnich latach.

Rynek mieszkaniowy

Rynek mieszkaniowy jest również przygotowany na większą aktywność w przyszłym roku. W ocenie analityków głównym powodem większego obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych będzie spadek kosztu pożyczek.

Przewiduje się, że do końca 2025 r. średnie ceny ofertowe wzrosną o 4 proc. To oznacza wzrost w porównaniu z ostatnimi latami, ale jest zgodny ze średnią długoterminową, zgodnie z danymi Rightmove, największego w Wielkiej Brytanii internetowego portalu nieruchomości. Tymczasem czynsze pozostaną nadal na wysokim poziomie, ponieważ ograniczenia podaży będą się utrzymywać.

Nieruchomości klasy premium

Agencja nieruchomości Knight Frank zauważyła w swoich prognozach dotyczących nieruchomości premium na rok 2025, że Sztokholm, Marbella i Madryt są postrzegane jako liderzy wzrostów. Agencja szacuje, że wzrosty cen nieruchomości premium w tych lokalizacjach będzie na poziomie ponad 5 proc.. Tymczasem Londyn i Paryż pozostaną liderami rynków luksusowych pomimo zmian politycznych i represji wobec superbogatych, jak podano.