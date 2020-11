"Mennica Legacy Tower to budynek, który wyznacza całkowicie nowy standard na rynku nieruchomości nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Nie ma obecnie na rynku nieruchomości komercyjnych równie zaawansowanego technologicznie budynku biurowego, w którym dostęp do poszczególnych funkcji kompleksu, zarządzanie windami czy komfortem pomieszczeń odbywa się za pomocą telefonu komórkowego. [...] Po czterech latach od rozpoczęcia pierwszych prac budowlanych otwieramy Mennica Legacy Tower dla działalności operacyjnej najemców" - powiedział dyrektor realizacji inwestycji Piotr Turchoński, cytowany w komunikacie.

Dominującym najemcą 140-metrowej wieży jest mBank, który na swoją nową główną siedzibę wynajął 45,6 tys. m2. W przestrzeniach Wieży Mennica Legacy Tower, oprócz centrali mBanku, znajdą się również biura Golub GetHouse oraz Mennicy Polskiej. Ofertę budynku uzupełniają przestrzenie handlowo-usługowe - koncept restauracyjny Meet & Eat oraz klub fitness Zdrofit, które wprowadzą się do obiektu w styczniu 2021 roku, przypomniano.

Cały kompleks biurowy Mennica Legacy Tower o powierzchni 66 tys. m2 tworzy 140-metrowa Wieża i sąsiadujący z nią 43-metrowy Budynek Zachodni, który został oddany do użytkowania w listopadzie 2019 roku. Jego wyłącznym najemcą biurowym jest firma coworkingowa WeWork. Biura WeWork w Mennica Legacy Tower są największą "elastyczną powierzchnią" do wynajęcia w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W przestrzeniach handlowo-usługowych budynku znajdzie się także flagowy oddział mBanku, minimarket Carrefour oraz piekarnia Gorąco Polecam.

Za realizację inwestycji odpowiada Warbud.

Golub GetHouse to firma deweloperska i inwestycyjna. W Polsce zrealizowała do tej pory budynki biurowe takie jak: Warsaw Financial Center, International Business Center Warsaw Corporate Center czy Prime Corporate Center. Golub GetHouse inwestuje także w rynek mieszkań na wynajem oraz akademiki.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.