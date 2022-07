Ekspert powołał się na wstępne dane Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB), według których w pierwszym półroczu wydanych zostało nieco ponad 48,6 tys. pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Rok temu w analogicznym okresie GUNB odnotował blisko 61,8 tys. tego typu decyzji, co oznacza spadek o 21 proc. rdr.

Takich spadków nie było nawet w czasie kryzysu w 2009 roku

Jak podkreślił Wielgo, spadek liczby pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych nie był tak gwałtowny nawet po wybuchu kryzysu finansowego w 2009 r., gdy banki "zakręciły kurek" z kredytami.

"Obawiam się, że wielu inwestorów mających pozwolenie w ręku wstrzyma się z rozpoczęciem budowy. Skutecznie zniechęcają do tego nie tylko drożejące kredyty i niepewność związana z gospodarczymi skutkami wojny w Ukrainie. Głównym powodem wydaje się być lawinowy wzrost cen niektórych kluczowych wyrobów budowlanych. W takich warunkach trudno jest oszacować koszty, więc na budowę zdecydują się tylko najodważniejsi" – stwierdził ekspert.

Drożyzna na rynku materiałów budowlanych

Zauważył, że już w ubiegłym roku wiele wyrobów budowlanych drożało w tempie niespotykanym od niemal 15 lat. "Wojna pogłębia zaś zapoczątkowane w okresie pandemii zakłócenia w łańcuchu dostaw. Najbardziej podrożały te materiały, na które jest globalny popyt, czyli m.in. stal, drewno czy styropian" - wskazał.

Z danych serwisu Intercenbud, który analizuje ceny dostawców oraz kosztorysy wykonawców robót budowlanych, wynika, że w drugim kwartale wyroby stalowe były droższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku średnio aż o 96,4 proc., materiały ociepleniowe – o 53,5 proc., a drewno – o 52,2 proc.

Koszty budowy domu wzrosły średnio o 25 proc.

Intercenbud wyliczył, że z powodu tych podwyżek koszty budowy domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 120 m kw. wzrosły przez ostatni rok przeciętnie o 25 proc.

Ekspert GetHome.pl zwrócił uwagę, że budownictwo jednorodzinne ma pobudzić obowiązujący od 3 stycznia 2022 r. rządowy program "Dom bez formalności". Zakłada on ułatwienia dla inwestorów, którzy zdecydują się na budowę domu wolnostojącego o powierzchni zabudowy do 70 m kw. GUNB podał, że w pierwszym półroczu zgłosili oni budowę 439 takich domów. Stanowią one niespełna 1 proc. wszystkich domów, na które wydano pozwolenie na budowę lub ją zgłoszono - stwierdził.(PAP)