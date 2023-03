Kolejny już miesiąc trwa faza stabilizacji cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym w większości miast wojewódzkich. Obniżek nie ma, a gdy pojawiają się wzrosty, to wynoszą one mniej niż 1 procent, porównując miesiąc do miesiąca.

Na spadki cen mieszkań jeszcze poczekamy

Comiesięczny odczyt cen mieszkań w portalu Nieruchomosci-online.pl wskazuje, że na rynku wtórnym wciąż nie widać obniżek, których tak spodziewają się osoby kupujące. Jedynym miastem wojewódzkim, które zanotowało ostatnio spadek średniej ceny ofertowej, są Kielce: było to −0,7 proc., zestawiając dane z 1 marca i 1 lutego.

W większości pozostałych lokalizacji średnie ceny lekko drgnęły do góry. Wyjątkiem były tylko Poznań, Opole, Olsztyn i Lublin, gdzie wzrost miesiąc do miesiąca wyniósł przynajmniej 1 proc.

– Ceny mieszkań z drugiej ręki utrwalają się, chociaż wciąż na wysokim poziomie. Jest to więc kontynuacja trendu, który obserwujemy od połowy 2022 r. Jeszcze do czerwca ub.r. średnie ceny ofertowe mieszkań w wielu miastach wojewódzkich rosły w tempie nawet 2-3 proc., porównując miesiąc do miesiąca. Od tamtej pory wahania są już znacznie mniejsze, a w ostatnich miesiącach w niektórych miastach ceny wręcz zastygły - mówi Alicja Palińska, z działu analiz Nieruchomosci-online.pl.

Średnie ceny ofertowe stanęły w miejscu

Kiedy porównamy dane z 1 marca 2023 r. do tych z końcówki 2022 r., średnie ceny ofertowe praktycznie zatrzymały się w Gdańsku (12,1 tys. zł/mkw.), Katowicach (7,9 tys. zł/mkw.), Szczecinie (8,3 tys. zł/mkw.), Białymstoku (8,4 tys. zł/mkw.), Zielonej Górze (7,1 tys. zł/mkw.), Bydgoszczy (7,2 tys. zł/mkw.) oraz Toruniu (7,6 tys. zł/mkw.).

Stabilnie było też w Warszawie, gdzie średnia cena od grudnia do lutego wynosiła około 13,7 tys. zł/mkw., jednak w ostatnim miesiącu skoczyła o ponad 100 zł za mkw.

– Marcowy odczyt cen potwierdza wnioski płynące z badania nastrojów rynkowych wśród pośredników w obrocie nieruchomościami, które przeprowadziliśmy po IV kwartale 2022 r.: ustalił się nowy punkt równowagi, w którym popyt i podaż kształtują się na niższych poziomach, ale nie powoduje to jeszcze obniżek cen na rynku wtórnym. Wyjątkiem mogą być jedynie największe, niestandardowe mieszkania – dodaje Alicja Palińska.

Galopada cen wyhamowała, ale patrząc na rynek wtórny w ujęciu rocznym, różnice wciąż są znaczące. Dwa miasta wojewódzkie zanotowały w tym czasie nawet dwucyfrowy procentowy wzrost średniej ceny ofertowej. Mowa o Gorzowie Wielkopolskim (11,9 proc. r/r; 664 zł więcej na metrze) i Opolu (11,3 proc. r/r; 773 zł więcej na metrze).