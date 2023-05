Obniżenie oprocentowania kredytu mieszkaniowego z 2 proc. do 0 proc., zmianę nazwy programu na "Bezpieczny kredyt 0 proc." oraz zmiany przepisów dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców z terenów przygranicznych w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe rekomendują Izbie Wyższej komisje Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych.

Senatorowie zaproponowali do ustawy kilka poprawek. Jedna z nich obniża oprocentowanie kredytu z 2 proc. do 0 proc., co oznacza zmianę nazwy programu na "Bezpieczny kredyt 0 proc.". Była to propozycja senatora Kazimierza Kleiny (PiS).

Poprawki zakładają obniżenie progu spadku przychodów przedsiębiorcy uprawniającego do rekompensaty

Kolejne poprawki - zgłoszone przez senatorów Jana Hamerskiego (PiS) i Ryszarda Świlskiego (KO) - dotyczą przepisów nowelizowanej ustawy o ochronie granicy państwowej, które określają zasady wypłaty z budżetu państwa rekompensat dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, wymiany walut, sprzedaży detalicznej towarów w sklepach, na straganach i targowiskach lub świadczenia usług hotelarskich, w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym.

Poprawki zakładają obniżenie do 25 proc. z 50 proc. progu spadku przychodów przedsiębiorcy uprawniającego do rekompensaty, przewidują także dodatkową pomoc finansową. Oprócz wypłacanej maksymalnie trzykrotnie w roku kalendarzowym rekompensaty w wysokości płacy minimalnej za każdego ubezpieczonego pracownika przedsiębiorca mógłby skorzystać trzy razy w roku z pomocy finansowej w wysokości 65% średniego przychodu wygenerowanego w gminie w ciągu trzech z sześciu miesięcy poprzedzających zamknięcie przejścia granicznego.

Komisje poparły też zmiany legislacyjno-techniczne zgłoszone przez senatora Krzysztofa Mroza (PIS) oraz poprawki legislacyjne zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne.

Ustawa w wersji przyjętej przez Izbę Niższą wprowadza "Bezpieczny kredyt 2 proc." z dopłatą państwa do rat i "Konto mieszkaniowe" z dodatkową premią mieszkaniową z budżetu państwa. Umożliwia też waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu "Mieszkanie na start", ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także zwiększa limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne.

Ustawa reguluje ponadto zasady wypłaty z budżetu państwa rekompensat dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przypadku zarządzenia przez ministra właściwego ds. spraw wewnętrznych czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym.