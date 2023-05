Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,131 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 281 mld zł do 30 kwietnia 2023 r., podał BIK.

Wcześniej Biuro podawało, że do 2 kwietnia 2023 r. banki zaraportowały do jego bazy 1,126 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi o wartości 280 mld zł. Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

Kredyty gotówkowe

Banki i SKOK-i udzieliły o 2,1 proc. więcej r/r kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym w kwietniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 5,6 proc. Średnia wartość kredytu gotówkowego zaciągniętego w kwietniu 2023 r. to 23 034 zł - oznacza to wzrost o 3,4 proc. r/r., podano.

"Kwietniowe dodatnie dynamiki sprzedaży w ujęciu liczbowym (+2,1 proc.) oraz w wartościowym (+5,6 proc.) potwierdzają wzrosty na rynku kredytów gotówkowych. Jednak dla pełnej oceny sytuacji należy wziąć pod uwagę, że dynamiki wartości pokazujemy w ujęciu nominalnym. Gdy jednak posłużymy się ujęciem realnym, oczyszczonym z inflacji, to roczna dynamika wzrostu wartości udzielonych kredytów gotówkowych wypada już znacznie gorzej, a wręcz jest ujemna na poziomie ok. -7,4 proc. Inaczej wygląda sytuacja w ujęciu liczbowym, tu kredyty gotówkowe w czterech pierwszych miesiącach odnotowały wzrost 6,9 proc. W ujęciu wartościowym wynosi on 8,9 proc. nominalnie, ale -4,6 proc. realnie" - skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Analizując rynek kredytów gotówkowych według przedziałów kwotowych udzielanego finansowania, zwracają uwagę kredyty zaciągane na kwotę powyżej 50 tys. zł. W przedziale tym, w okresie pierwszych czterech miesięcy 2023 r. wystąpiły najwyższe dodatnie dynamiki wzrostu zarówno w ujęciu liczbowym (+11,8 proc.), jak i wartościowym (+14 proc.), podkreślił główny analityk.

"To samo zjawisko występowało również w 2021 r. Z odmienną sytuacją mieliśmy natomiast do czynienia w roku 2022, gdy najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów niskokwotowych do 5 tys. zł. Obecnie kredyty pow. 50 tys. zł odpowiadają za 12 proc. liczby udzielonych w okresie styczeń - kwiecień br. kredytów gotówkowych i za prawie połowę (49,4 proc.) łącznej wartości sprzedaży. Wiąże się to w dużej części z konsolidacją kredytów, która odpowiada za połowę akcji kredytowej. 24 proc. wartości udzielonych kredytów gotówkowych to drugi i kolejny kredyt, co pokazuje konieczność korzystania z kolejnych kredytów w przypadku części gospodarstw domowych" - wyjaśnił Rogowski.

Kwietniowy odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów gotówkowych był na poziomie 4,85 proc.

"W porównaniu do kwietnia 2022 r. wartość Indeksu Jakości kredytów gotówkowych pogorszyła się (wzrosła) o 1,2 pkt proc. To negatywne zjawisko występuje również w ujęciu dziewięciu miesięcy. Jednak już w ujęciu miesięcznym czy kwartalnym wystąpiła poprawa wartości Indeksu (spadek odpowiednio o 0,27 pkt proc. oraz 0,3 pkt proc.). Pomimo, że BIK Indeks Jakości kredytów gotówkowych w ostatnim okresie polepszył się (spadł) i jest na bezpiecznym poziomie, to jednak nadal należy uważnie monitorować sytuację w kolejnych miesiącach" - stwierdził główny analityk.

Kredyty ratalne

Banki i SKOK-i udzieliły o 63,9 proc. więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w kwietniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 24,7 proc. w skali roku.

Średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w kwietniu 2023 r. to 2 563 zł i jest ona niższa niż o 23,9 proc. r/r, podano.

"W okresie styczeń-kwiecień br. najwyższe dynamiki w ujęciu wartościowym, podobnie jak w roku ubiegłym, odnotowały kredyty ratalne do 1 tys. zł (+100 proc.). Jeszcze bardziej spektakularne wzrosty w tym samym przedziale wystąpiły w ujęciu liczbowym, gdzie wzrost wyniósł (+157,8 proc.). Tak wysoka dynamika niskokwotowych kredytów ratalnych to efekt przekształcania zobowiązań z odroczonym terminem płatności w kredyt ratalny poprzez zakup wierzytelności" - skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

"Natomiast nadal, podobnie jak w całym 2022 r., ujemną dynamiką sprzedaży charakteryzowały się kredyty ratalne na wysokie kwoty, tj. z przedziału powyżej 10 tys. zł (-10 proc. L oraz -7,5 proc. W). Są to w większości kredyty na zakup nowych samochodów, których rejestracja spadła w kwietniu o 28,3 proc. w porównaniu do marca br., jak podaje PZPM. Względem kwietnia 2021 r. spadek rejestracji nowych samochodów wyniósł 11,6 proc. w relacji do rekordowego kwietnia 2019 r. aż 23,5 proc. Trend spadkowy z zeszłego roku jest więc kontynuowany" - dodał główny analityk Grupy BIK.

Kwietniowy odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów ratalnych był na poziomie 1,56 proc.

Limity na kartach kredytowych

Banki i SKOK-i przyznały o 31,3 proc. więcej r/r kart kredytowych w ujęciu liczbowym w kwietniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 38,9 proc. r/r.

W kwietniu 2023 r. banki wydały 50,6 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 443 mln zł.

"W kwietniu 2023 r. odnotowaliśmy wzrost dynamiki sprzedaży liczby (+31,3 proc.) i wartości (+38,9 proc.) kart kredytowych w porównaniu do kwietnia 2022 r. Jest to częściowo efekt niskiej bazy z kwietnia zeszłego roku. Jednak należy również zauważyć, że renesans popularności kart kredytowych może być efektem szukania przez gospodarstwa domowe dodatkowego źródła finansowania. Łyżką dziegciu są jednak spadki w porównaniu z marcem br. zarówno liczby wydanych kart (-15,8 proc.), jak i wartości przyznanych limitów (-10,7 proc.). Należy pamiętać, że limity kartowe są po kredytach gotówkowych drugim najbardziej ryzykownym produktem kredytowym" - skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Wartość Indeksu Jakości w kwietniu wyniosła 3,91 proc. W ujęciu rocznym wartość Indeksu pogorszyła się - wzrosła o (+0,64 pkt proc.) i jest to oprócz kredytów gotówkowych najwyższy wskaźnik ze wszystkich Indeksów produktowych, dodał główny analityk Grupy BIK.

Kredyty mieszkaniowe

Banki i SKOK-i udzieliły o 40,3 proc. mniej r/r kredytów mieszkaniowych w ujęciu liczbowym w kwietniu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 39,2 proc. r/r.

W kwietniu 2023 r. średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 357,3 tys. zł i była wyższa w ujęciu rocznym o 1,9 proc.

"Dla kredytów mieszkaniowych kwiecień pomimo świąt wielkanocnych na tle ostatnich miesięcy wypadł bardzo korzystnie. W ujęciu liczbowym wynik był bardzo dobry, bowiem banki udzieliły 9,5 tys. kredytów, podczas gdy jeszcze w lutym - tylko 6,8 tys. W ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 3,394 mld zł (w lutym 2,246 mld zł, a w marcu 3,333). Co prawda, w porównaniu do kwietnia 2022 r., jest to o 39,2 proc. niższa wartość, ale takiej miesięcznej sprzedaży kredytów mieszkaniowych pominąwszy marzec br. nie widzieliśmy od czerwca 2022 r. Skąd ten wzrost akcji kredytowej? Jest on wynikiem wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe w następstwie liberalizacji wymagań nadzorczych w zakresie liczenia zdolności kredytowej - zmniejszenie wymaganego poziomu bufora na stopę procentową, co przełożyło się na wzrost zdolności kredytowej nawet o około 30 proc." - skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w kwietniu 2023 r. wyniósł 1,12 proc. W ostatnich 12 miesiącach (od kwietnia 2022 r. do kwietnia 2023 r.) jakość portfela pogorszyła się, o czym świadczy wzrost Indeksu o (+0,54 pkt proc.).

"Obecny odczyt Indeksu jest dużo lepszy od tego sprzed miesiąca (polepszenie o -0,66 pkt proc.). Co prawda, wartość Indeksu kredytów mieszkaniowych pogorszyła się (wzrost wartości Indeksu) w ujęciu 9- oraz 12-miesięcznym. W momencie wprowadzenia moratoriów kredytowych zakładałem, że negatywny efekt pogarszania jakości kredytów złotówkowych zostanie ograniczony. Jednak partycypacja w moratoriach kredytowych nie wystarczyła, by w pełni wyhamować wzrost szkodowości złotówkowych kredytów mieszkaniowych. To, co obecnie zaczyna budzić niepokój, to pogarszanie się jakości kredytów walutowych, w większości udzielonych we franku szwajcarskim, czego apogeum mieliśmy w styczniu br. Przyczyną tego zjawiska jest coraz częstsze zaprzestawanie spłaty rat kredytu do czasu rozstrzygnięć prawnych, choć wydaje się, że fala takich zdarzeń na razie została zatrzymana, możliwe, że w wyniku zawieranych ugód przez banki z frankowiczami" - podkreślił Rogowski.