W maju wzrost średniej ceny ofertowej mieszkań przynajmniej o 1 proc. zaobserwowano w 7 z 18 miast wojewódzkich. Najwyższa podwyżka – podobnie jak w kwietniu – pojawiła się w Katowicach i wynosiła ponad 3 proc. Dość zauważalną zmianę zanotował także rynek mieszkaniowy w Kielcach (2,2 proc.). Natomiast w Warszawie, Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu i Toruniu oczekiwania sprzedających wzrosły względem kwietnia o 1-1,7 proc. Maj na rynku wtórnym był więc podobny do kwietnia – podwyżki wciąż pojawiają się, ale z reguły są nieznaczne.

– Uwagę zwraca fakt, że w trendzie wzrostowym cały czas pozostają największe lokalizacje. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a więc w trzech największych miastach w Polsce, wzrost średniej stawki ofertowej miał podobną dynamikę jak w marcu i kwietniu br. Trudno spodziewać się, aby w najbliższym czasie trend ten się odwrócił. Na horyzoncie mamy już lipcowy start programu „Bezpieczny Kredyt 2%”, który może skłonić część właścicieli do dalszego podnoszenia cen – mówi Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online.pl.

Stabilizacja cen

W 10 z 18 miast wojewódzkich ostatni miesiąc przyniósł natomiast stabilizację. Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin – tam oczekiwania sprzedających wzrosły lub spadły najczęściej o 0,1-0,7 proc. w skali miesiąca, a więc były prawie niezauważalne.

– Dane z rynku wtórnego pokazują również, że od początku 2023 r. najbardziej stabilnymi rynkami są Łódź, Szczecin i Bydgoszcz. W tych miastach wojewódzkich średnia cena ofertowa ulegała od stycznia najmniejszym wahaniom. W zasadzie można tam mówić niemal o zamrożeniu stawek, ponieważ miesięczne korekty wynosiły w tym czasie od 0,1 do maksymalnie 0,7 proc. – dodaje Alicja Palińska.

Uwagę zwraca też sytuacja Zielonej Góry. Gdy porównujemy maj do kwietnia 2023 r., średnia cena metra kwadratowego spadła tam o 1,2 proc. i była to jedyna taka zmiana w ostatnim miesiącu. Z pozoru nie jest to duża obniżka, ale po raz ostatni podobne spadki obserwowano w miastach wojewódzkich pod koniec 2022 r.