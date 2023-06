Reklama

Maj w porównaniu do kwietnia przyniósł niewielkie ożywienie na rynku najmu. Liczba aktywnych ofert w serwisie Otodom wzrosła o 4%. W minionym miesiącu pojawiło się o 8% więcej nowych ogłoszeń oraz o 17% więcej tych reaktywowanych. Ale wyższa była także liczba ofert, które dodano w serwisie Otodom w maju, ale przed końcem miesiąca zamknięto (6,4 tys. względem 5,5 tys. w poprzedzającym miesiącu). Ożywienie było również widoczne po stronie popytowej. Liczba wyszukiwań mieszkań na wynajem wzrosła o 13% w porównaniu do kwietnia.

Miasta akademickie przygotowują się na kolejny szczyt najmu

W największych miastach akademickich widać już zbliżający się wakacyjny odpływ studentów. W maju największy wzrost liczby aktywnych ofert mieszkań na wynajem odnotowano w ośrodkach z bogatą ofertą studencką, takich jak Białystok ( +18%), Łódź (+15%), Warszawa (+10%), czy Poznań (+5%). Średnie ofertowe stawki najmu utrzymały się tam jeszcze na zbliżonym do kwietniowego poziomie. Wyjątkiem był Białystok, w którym wzrosły one o blisko 2,5%.

- Po wybuchu wojny w Ukrainie liczba ofert mieszkań na wynajem skurczyła się nawet o 70%, a najniższy stan bazy przypadł na końcówkę marca. Od początku zeszłorocznych wakacji liczba ogłoszeń w większości miast stopniowo odbudowywała się, a tempo to zwiększyło się znacząco od początku roku 2023. Wraz z nowym sezonem wakacyjnym zwolni się część mieszkań wynajmowanych przez studentów, więc największy wybór ofert przypadnie na lipiec i utrzyma się na wysokim poziomie przez sierpień i wrzesień, a po rozpoczęciu roku akademickiego liczba ofert będzie spadać aż do końca roku- komentujeKarolina Klimaszewska, analityczka Otodom.

Coraz mniej mieszkań na wynajem długoterminowy w Trójmieście

Maj był już czwartym miesiącem z rzędu, w którym odnotowano znaczny spadek liczby aktywnych ogłoszeń w Trójmieście. W minionym miesiącu dostępna oferta mieszkań na wynajem zmalała tam o 15% i była aż o jedną trzecią niższa względem marca br. Równocześnie zainteresowanie najmem w Gdańsku i w Gdyni rośnie – w maju całkowita liczba wyszukiwań lokali na wynajem w tych miastach wzrosła o blisko 20%.

- Historycznie, z wyjątkiem 2020 i 2022 roku, w Trójmieście liczba ofert mieszkań na wynajem malała od marca aż do początku wakacji, by szczyt liczby dostępnych ofert osiągnąć we wrześniu, tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego. Jest to związane z wakacyjnym odpływem ofert mieszkań do najmu krótkoterminowego. W 2022 roku dołek liczby ofert z uwagi na wojnę przypadł na kwiecień, a baza ogłoszeń odbudowywała się trzykrotnie wolniej w okresie od kwietnia do lipca niż od lipca do września. W tym roku trend kształtuje się podobnie jak w 2019 i 2021 roku. Największego wyboru ofert mieszkań na wynajem w Trójmieście można się zatem spodziewać na przełomie sierpnia i września wraz z zakończeniem sezonu wakacyjnego - zaznacza Karolina Klimaszewska.

Kurcząca się oferta mieszkań na wynajem w Trójmieście przekłada się na najsilniejszy w całej Polsce wzrost średnich stawek ofertowych. Względem kwietnia stawki wzrosły tam w maju o 3%, a w ujęciu rocznym aż o 15% - czyli o 5 p.p. więcej niż średnia liczona łącznie dla wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. Tam utrzymały się na takim poziomie jak w kwietniu, a w skali roku wzrosła o 10%.

Jakie mieszkania cieszyły się największym zainteresowaniem w maju?

2-pokojowe mieszkania o powierzchni co najmniej 40 mkw. utrzymały pozycję najczęściej wyszukiwanych lokali na wynajem w Polsce. Ciekawą zmianę zaobserwować można było w sposobie wyszukiwania potencjalnych najemców. Wyraźnie wzrosło zainteresowanie parametrami mieszkania, które wiążą się ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. W porównaniu do kwietnia liczba wyszukiwań z ogrodem wzrosła bowiem o 26%, z balkonem o 22%, a z tarasem o 13%.

Sezon na balkon i klimatyzację

Wyższa temperatura za oknem zwiększa również popularność lokali wyposażonych w klimatyzację. W minionym miesiącu w serwisie Otodom odnotowano 22-procentowy wzrost liczby zapytań o ten parametr w stosunku do kwietnia. Eksperci Otodom wskazują, że jeśli ubiegłoroczne trendy się powtórzą, to szczyt poszukiwań mieszkań na wynajem z klimatyzacją jeszcze przed nami.

- Zainteresowanie mieszkaniami na wynajem z balkonem, ogrodem lub klimatyzacją cechuje się sezonowością. Wraz z końcówką wiosny obserwujemy na Otodom zwiększoną częstotliwość wyszukiwań ofert z tymi parametrami.W zeszłym roku ich szczyt przypadł na lipiec. W tym sezonie możemy więc również spodziewać się zwiększonego zainteresowania takimi udogodnieniami w środku wakacji - podsumowuje Karolina Klimaszewska.

Okres wakacyjny wpływa także na preferencje najemców związane z lokalizacją mieszkań. Jesienią i zimą udział zapytań o lokale na parterze kształtował się na poziomie 12%, a w kwietniu i maju wzrósł do 15%. Najwyższe zainteresowanie tego typu nieruchomościami widoczne było w największych ośrodkach miejskich takich jak Wrocław, Warszawa i Poznań.