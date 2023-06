Udział w programie "Bezpieczny kredyt" zadeklarowało dotychczas siedem banków, czyli ponad 2 tys. placówek bankowych w całym kraju, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zapowiedział, że kredyt ruszy zgodnie z planem od lipca br.

"Nie mam najmniejszych wątpliwości [że kredyt ruszy od lipca br.]. Dzisiaj już mamy siedem banków, które deklarują udział, to jest ponad 2 tys. placówek, co powoduje, że na powiat mamy kilkanaście placówek, w których będzie można starać się o ten kredyt po pierwsze, po drugie są też pośrednicy, więc mamy już w zasadzie zbudowaną siatkę dostępności do kredytów" - powiedział Buda w RMF FM.

30 tys. kredytów w pół roku

Pytany, ile osób może skorzystać z tego kredytu w tym roku, powiedział: "cały czas szacujemy, że będzie to ok. 30 tys."

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w ramach programu "Bezpieczny kredyt" ma wynosić 2%. Do kredytu na zakup pierwszego mieszkania mają mieć prawo osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. Jego wysokość ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych (małżeństw, bądź rodzica z dzieckiem).

Bez limitówwk

Maksymalny wkład własny może wynieść 200 tys. zł. W programie nie ma limitów, jeśli chodzi o cenę 1 m2 mieszkania, ani ograniczeń co do lokalizacji czy limitu metrażu mieszkania i domu. Obejmie mieszkania, nabywane na rynku pierwotnym i wtórnym. Dopłata ze strony państwa ma obejmować okres 10 lat.

