- Średnia cena metra kwadratowego kawalerek w ofercie warszawskich firm deweloperskich sięga 23 tys. zł. Jednak trudno uznać takie lokum za luksusowe. Prawdziwy apartament będący wyznacznikiem luksusu ma przynajmniej 100 m kw., a jego cenę trzeba liczyć w milionach, a nie w setkach tysięcy złotych – mówi Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl.

Dla osób, które są skłonne zapłacić za apartament tak bajońską sumę, liczy się przede wszystkim prestiżowa lokalizacja, niepowtarzalna architektura oraz wysoka jakość materiałów wykończeniowych. Istotnym dodatkiem są udogodnienia typu klimatyzacja, strefa SPA z basenem, siłownią i sauną, usługi concierge, których zakres obejmuje zarówno pomoc w sprawach codziennych, jak i nietypowe życzenia związane z organizacją czasu, podróży i rozrywką.

Marek Wielgo podkreśla, że w wysokich budynkach najlepsze i najdroższe lokale deweloperzy umieszczają na ostatnim piętrze, skąd można podziwiać panoramę miasta. Takie apartamenty, nazywane penthouse'ami, zwykle są największymi mieszkaniami w całym budynku.– W powszechnym przekonaniu mieszkania z najwyższej półki cenowej są świetną lokatą kapitału, bo ich wartość rośnie szybciej niż zwykłych mieszkań – mówi ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo.

Przyznaje jednak, że w dostępnych statystykach wielkość rynku luksusowych apartamentów nie wygląda imponująco. Ich podaż jest bowiem niewielka, choć te najbardziej ekskluzywne prawdopodobnie nie trafiają do portali ogłoszeniowych.Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w 2023 r. deweloperzy działający w pięciu największych metropoliach wprowadzili do sprzedaży zaledwie 212 takich ponad 100-metrowych apartamentów z ujawnioną cena, która przekraczała pułap 20 tys. zł za m kw. Zakup wiązał się więc z wydatkiem co najmniej 2 mln zł.

Gdzie powstają luksusowe apartamenty?

Najwięcej tak drogich apartamentów pojawiło się na rynku warszawskim (125), trójmiejskim (47) i krakowskim (21). I także w tych metropoliach deweloperzy najwięcej ich sprzedali. Aż 60% zawartych umów deweloperskich przypadło na Warszawę. Obecnie cena najdroższego 147-metrowego apartamentu na ostatnim piętrze 29-piętrowego wieżowca w centrum Warszawy sięga 6 mln zł, czyli przeszło 40 tys. zł za m kw.

Jednak w przeciwieństwie do zwykłych mieszkań, luksusowych apartamentów wprowadzonych w ubiegłym roku do sprzedaży było więcej niż sprzedanych. W efekcie niemal o 50% zwiększyła się ich oferta. Pod koniec 2023 r. deweloperzy oferowali w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu łącznie tylko 225 ponad 100-metrowych apartamentów z ceną powyżej 20 tys. zł za metr. Dla porównania wszystkich lokali, których powierzchnia przekracza 100 m kw.,było w ofercie deweloperów ok. 1,1 tys., czyli niemal pięć razy więcej. Z kolei takich mieszkań, których cena przekraczała pułap 20 tys. zł za m kw., było w tych miastach ok. 3,1 tys.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że konkurencją dla deweloperów jest rynek wtórny. Miano najdroższego adresu w Polsce przypada prawdopodobnie warszawskiemu drapaczowi chmur – Złota 44. Wieżowiec powstał w samym centrum stolicy, a sprzedawane w nich apartamenty osiągają ceny, które przeciętnego zjadacza chleba mogą przyprawić o zawrót głowy. W jednym z portali ogłoszeniowych zamieszczono ofertę sprzedaży blisko 200-metrowego apartamentu w cenie 24 mln zł, czyli niemal 123 tys. zł za m kw.! Ponad 40 tys. zł za metr trzeba zapłacić za apartament w okolicach Łazienek.

Z kolei w Krakowie znaleźliśmy ofertę sprzedaży 178-metrowego apartamentu na Starym Mieście, za który sprzedający życzy sobie ok. 5,8 mln zł, tj. ponad 32,5 tys. zł za m kw. Również w Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu najdroższymi lokalizacjami są Śródmieście i Stare Miasto. Można tam znaleźć w ofertach sprzedaży ponad 100-metrowe apartamenty, których cena w przeliczeniu na metr kwadratowy przekracza pułap 30 tys. zł za m kw.