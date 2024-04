Z danych opracowanych dla DGP przez Otodom wynika, że w lutym tego roku na rynku pierwotnym w Polsce trzeba było zapłacić średnio 12 050 zł za 1 mkw. mieszkania. Jeszcze miesiąc wcześniej było to 11 860 zł. W porównaniu z 2019 r. cena za 1 mkw. mieszkania wzrosła natomiast o ponad 70 proc. I choć jednocześnie mamy w Polsce do czynienia z sukcesywnym wzrostem płac, to siła nabywcza Polaków na rynku mieszkaniowym nie uległa specjalnej poprawie. Statystyki wyglądają lepiej tylko w przypadku najmniej zarabiających, ale to wynika ze wzrostu płacy minimalnej.