W zeszłym roku Polacy kupili ponad 3100 nieruchomości w Hiszpanii. Jak podaje lokalny rejestr gruntów Registradores de España, to o 142 nieruchomości więcej niż w 2022 r.

Hiszpania, podobnie jak Włochy, jest coraz popularniejszym miejscem nabywania przez Polaków tzw. drugiego domu. Szacuje się, że co 5. transakcja na lokalnym rynku dokonywana jest przez obcokrajowców. Duża, i ciągle rosnąca, w tym zasługa kupców znad Wisły - jak podają Hiszpanie, już 3,6 proc. rynku hiszpańskich nieruchomości należy właśnie do Polaków (wobec 1,6 proc. w 2019 r.). Chętniej od nas mieszkania i domy w największym kraju Półwyspu Iberyjskiego kupują Brytyjczycy (10 proc. udziału w rynku), Niemcy (7 proc.) Francuzi (6,7 proc.), czy Belgowie (5,4 proc.).

Dlaczego akurat Hiszpania?

Atuty tego kraju, jako miejsca zakupu nieruchomości, łatwo wymienić. To przede wszystkim stabilna i bezpieczna gospodarka, sprzyjający klimat przez zdecydowaną większość roku, gęsta siatka połączeń lotniczych z Polski, atrakcyjność kulturalna oraz szeroka oferta sprzedaży.

Zdaniem Agnieszki Mikos, eksperta ds. nieruchomości zagranicznych z portalu Polkainwestuje.pl. - Rynek nieruchomości w Hiszpanii ma reputację atrakcyjnego i stabilnego także ze względu na zróżnicowanie cenowe. Po kryzysie finansowym w 2008 r. sektor mieszkaniowy przeszedł tam wiele zmian i, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, Hiszpania oferuje dziś nieruchomości dla inwestorów ze zróżnicowanym portfelem – tłumaczy, dodając, że najwięcej zapłacić należy za domy i mieszkania na hiszpańskich wyspach, gdzie sezon letni trwa znacznie dłużej niż kontynentalnej części królestwa.

Popularność Hiszpanii to także efekt faktu, że mieszkania sprzedawane są tam w tzw. stanie deweloperskim, który nie oznacza jednak tego samego, co w Polsce. -Takie mieszkania są już praktycznie gotowe do zamieszkania - podłogi i ściany są wykończone, łazienka i kuchnia umeblowane i wyposażone w sprzęty, zamontowane są również drzwi wewnętrzne. To duże ułatwienie dla zagranicznych inwestorów, którzy nie mają czasu na szukanie ekip wykończeniowych czy wybór urządzeń i armatury – dodaje Mikos.

Ile trzeba zapłacić?

Jak wynika z danych globly.eu, w III kwartale 2023 r. indeks cen nieruchomości w Hiszpanii zanotował wzrost do poziomu 1812,40 euro (7,8 tys. złotych) za metr kwadratowy. To oznacza wzrost cen o raptem 1,1 proc. w ciągu trzech miesięcy, a więc znacznie wolniej niż w analogicznym okresie w Polsce.

W skali roku w okresie czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r. ceny nieruchomości w Hiszpanii wzrosły o 4,16 proc.

Jak piszą analitycy portalu, średnia cena za m kw. od 1987 r. do 2023 r. wyniosła 1236,35 euro, osiągając historyczne maksimum w wysokości 2101 euro w I kwartale 2008 r. Jeszcze w 1987 r. ten sam wskaźnik wynosił jedynie… 266 euro (wówczas peset, bo taka waluta obowiązywała w Hiszpanii). To pokazuje, że zakup nieruchomości okazał się znakomitą inwestycją.

A może… Dominikana?

Cel inwestycyjny, jako główny motywator zakupu nieruchomości w Hiszpanii potwierdza nam Karolina Opach, kierownik działu sprzedaży w spółce Q3D Locum

- Najczęściej tego typu zakup to chęć dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego. Przy obecnych, stale rosnących cenach polskich nieruchomości, zakupy w innych częściach Europy wydają się okazją cenową. Dodatkowym bonusem jest możliwość korzystania z zagranicznych nieruchomości jako opcji wakacyjnej – mówi Opach dla Forsala.

Dodaje jednocześnie, że Hiszpania stała się modna wśród zamożnych Polaków już wiele lat temu, choć powoli pojawiają się też inne kierunki.

-Obecnie słyszy się o Polakach nabywających nieruchomości w Bułgarii czy na Cyprze – tu czynnikiem decydującym jest zapewne cena. Coraz częściej też rodacy decydują się na egzotykę – w ostatnich miesiącach zauważyć można szeroką ofertę możliwości inwestycyjnych np. na Dominikanie - tłumaczy.

Ten karaibski kraj od lat bardzo mocno rozwija sektor turystyczny oraz sektor nieruchomości. Według ekspertów Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej, na tamtejszym rynku pierwotnym istnieje m.in. możliwość płacenia w nieoprocentowanych transzach, a także nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zakupu nieruchomości przez obcokrajowców.