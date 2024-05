Na bazie danych zebranych przez Grupę Altus, puli nieruchomości o wartości 29 miliardów euro zarządzanej przez ogólnoeuropejskie fundusze otwarte, w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego toku (do marca) wartość nieruchomości spadła zaledwie o 0,5 proc. Oznacza to znacznie wolniejsze tempo spadku, niż to notowane w ostatnim kwartale ubiegłego roku, gdy spadek wartości sięgał 3,4 proc.

Chociaż spadek w pierwszym kwartale 2024 r. był siódmym kwartałem z rzędu, gdy europejskie nieruchomości taniały, to skromny wymiar przeceny oznacza najlepszy wynik od czerwca 2022 r., wynika z danych Altus.

Wysokie stopy procentowe duszą rynek

Duży wpływ na spadek wartości nieruchomości w Europie miały wysokie stopy procentowe. Część tego wpływu została zrównoważona przez rosnące czynsze, ale niepewność co do terminu obniżek stóp procentowych wydłużyła załamanie na rynku, które rozpoczęło się po inwazji Rosji na Ukrainę na początku 2022 roku.

„Poziom spadku wartości zmniejszył się we wszystkich sektorach rynku” – napisał w środowym raporcie dyrektor ds. analityki wyników Altus, Phil Tily. „Rynek można podzielić na dwa obozy, przy czym spadki wartości obiektów przemysłowych i mieszkaniowych są najbardziej wyhamowane, podczas gdy wartości obiektów handlu detalicznego i biur w dalszym ciągu spadają bardziej niż przeciętnie”.

Spowolnienie spadków

W tym kwartale najlepsze wyniki w zakresie przepływów pieniężnych (o 1,4 proc.) odnotowały sektor nieruchomości magazynowych, co zaowocowało niewielkim spadkiem wartości nieruchomości na poziomie zaledwie o 0,2 proc.

Natomiast anemiczny wzrost przepływów pieniężnych w przypadku nieruchomości biurowych i handlowych oznaczał spadek wartości odpowiednio o 0,8 proc. i 1,1 proc.