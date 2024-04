Ekonomiści Banku Pekao w czwartkowej analizie ocenili, że nowy rządowy program "Kredyt mieszkaniowy #naStart", w ramach którego rząd będzie dopłacał do części kredytu mieszkaniowego, nie przełoży się znacząco na podaż mieszkań.

Reklama

Kwartalny limit udzielanych kredytów

"Program #NaStart nie wytworzy tak silnego impulsu pod stronie podaży jak jego poprzednik Bezpieczny Kredyt 2 proc. Skąd taka prognoza? Z zaszytych w nowy program limitów. Przypomnijmy, że w ramach programu #NaStart ma być udzielanych 15 tys. dofinansowanych kredytów na kwartał. Tymczasem według danych AMRON-SARFIN w samym grudniu 2023 r. udzielono niemal 17 tys. kredytów w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 proc." - przekazało w analizie Pekao.

Reklama

Ekonomiści banku wskazali, że rządowe programy subsydiowanego kredytu, "takie jak BK2 proc. czy #NaStart", bezpośrednio oddziałują na popyt jeśli chodzi o nieruchomości. Ich zdaniem, zwiększenie dostępności kredytu sprawia, że – przy założeniu, że inne czynniki pozostaną niezmienione - na tę samą liczbę mieszkań pozostających w ofercie znajdzie się więcej chętnych.

Popyt kontra podaż

"Przewaga popytu nad podażą powinna z kolei w dłuższym okresie doprowadzić do wzrostu cen, co z kolei zasadniczo jest czynnikiem skłaniającym do zwiększenia oferty na rynku konkurencyjnym. Istnieją jednak czynniki – takie jak znaczna koncentracja rynku albo bariery wejścia – które mogą sprawić, że impuls popytowy nie przełoży się na zwiększenie podaży mieszkań" – oceniono. Ekonomiści sprawdzili, czy podobna sytuacja była po wprowadzeniu programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. "Okazuje się, że w momencie wejścia w życie programu BK2 proc. doszło do dwóch wyraźnych zmian: momentum nowych budów, pozostające w trendzie spadkowym od niemal 2 lat, odbiło w górę, luka nowych budów (rozumiana jako odchylenie wartości bieżącej od trendu) wyszła nad kreskę i wciąż stabilnie rośnie" – wskazano w analizie.

Rok przejściowy z wyjątkowym limitem

W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o "Kredycie mieszkaniowym #naStart". Dokument, przygotowany przez resort rozwoju i technologii, dotyczy zasad wsparcia przy zaciąganiu kredytu na zakup mieszkania. W projekcie wprowadzono kwartalny limit wniosków, jakie mogą zostać złożone w ramach programu. Został on ustalony na 15 tys. na każdy kwartał, poczynając od 1 stycznia 2025 r. W roku 2024 jako okresie przejściowym, ten limit został ustalony łącznie na 35 tys.

MRiT przekazało, że nowy "Kredyt mieszkaniowy #naStart" zastąpi bezpieczny kredyt 2 proc. i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. "Wyższa pomoc będzie kierowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi" - przekazał resort w komunikacie. Projekt ustawy od 8 kwietnia jest w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych.

autor: Marek Siudaj