Sam kredyt ma być prosty, choć Szymon Glonek twierdzi, że kiedy czyta się założenia ustawy, która ma go wprowadzić, wcale prosto nie jest.

Jak przyznaje Honorata Skrzypek-Komorowicz, hasztag w nazwie jest ukłonem w stronę ludzi młodych. Sam projekt ustawy jej zdaniem wygląda na skomplikowany, ale tak jest w przypadku każdego projektu, zwłaszcza, kiedy zapoznaje się z nim po raz pierwszy. Specjalistka mówi, że kredyt #naStart w wielu miejscach jest bardzo podobny do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Jednak odróżnia go poziom skomplikowania systemu dopłat - będą one zależały od bardzo wielu różnych czynników: metrażu nieruchomości, dochodów itp. Ekspertka spodziewa się, że zostaną stworzone kalkulatory, które będą wyliczały wysokość dopłat.

Reklama

Kto będzie się miał okazję załapać na kredyt #naStart? Słuchaj i oglądaj podcast Szymona Glonka "Obiektywnie o biznesie".