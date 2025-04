Ceny mieszkań w ciągu ostatnich 5 lat

"Po okresach dynamicznych wzrostów średnich cen na rynku nieruchomości widać stabilizację, a nawet pierwsze spadki. Jednak od 2020 r. ceny w największych miastach wzrosły nawet o ponad 70, a w najdroższych polskich dzielnicach kupującym przyjdzie zapłacić nawet o 15 tys. więcej za metr kwadratowy nowego lokalu niż w 2020 r." - wskazali eksperci Otodom.

Jak wynika z raportu, wśród siedmiu największych polskich miast prym pod względem wzrostu cen wiedzie Kraków. Od 2020 roku średnia stawka za mkw. mieszkania z rynku deweloperskiego wzrosła w stolicy Małopolski o ponad 70 proc., a kupujący muszą liczyć się z wydatkiem rzędu ok. 16,4 tys./za mkw. Nieco mniej ceny wzrosły na lokalnym rynku wtórnym. Za mieszkanie z drugiej ręki w Krakowie trzeba zapłacić 67 proc. więcej niż pięć lat temu, a średnia cena mkw. sięga blisko 15,9 tys. zł.

O 70 proc. od 2020 r. podrożały również nowe lokale w Warszawie i we Wrocławiu. Stolica niezmiennie pozostaje najdroższym miastem w Polsce z cenami przekraczającymi 17 tys. zł/mkw. Z kolei nabywcy na wrocławskim rynku deweloperskim muszą wydać ok. 14,2 tys. zł/mkw. W obu miastach wzrosty średnich stawek za mieszkania z drugiej ręki doganiają lokale deweloperskie i w ciągu ostatnich 5 lat osiągnęły ok. 60 proc.

Najmniejszy skok cenowy od 2020 r. widoczny jest w Trójmieście, gdzie ceny lokali zarówno na rynku deweloperskim, jak i wtórnym wzrosły o ok. 50 proc. ​

"W Trójmieście obserwujemy dość wyjątkową sytuację. Ze względu na ograniczoną dostępność gruntów pod zabudowę w nadmorskich lokalizacjach, nowe inwestycje pojawiają się rzadko i najczęściej realizowane są jako projekty premium. Tego typu nieruchomości drożeją wolniej i często utrzymują stabilne ceny mimo rynkowych zawirowań" – zauważyła Milena Chełchowska z Otodom.

W Katowicach, Łodzi i Poznaniu podwyżki cen za mkw. nowych mieszkań w ciągu ostatnich 5 lat osiągnęły ok. 60 proc., a tych z drugiej ręki ok. 50 proc.

Najdroższa dzielnica w Warszawie

Pod względem dynamiki cen w najdroższym polskim mieście, czyli Warszawie, przoduje Wola. W tej dzielnicy w latach 2019 - 2024 z roku na roku cena za mkw. rosła średnio o 18 proc., a cena całkowita mieszkań o 20 proc. Planujący tam zakup na rynku pierwotnym muszą obecnie przygotować się na wydatek nawet 27 tys. zł/mkw., czyli nawet o 1 tys. zł/mkw. wyższy niż na Śródmieściu. Za to poszukujący lokali z drugiej ręki na Woli zapłacą ok. 21,5 tys. zł/mkw.

Stare Miasto, Grzegórzki i Krowodrza w Krakowie

Spośród krakowskich dzielnic najdroższe są Stare Miasto, Grzegórzki i Krowodrza, gdzie po ostatnich latach wzrostów, ceny na rynku deweloperskim wahają się od 20 do 23 tys. zł/mkw. Z porównywalnym wydatkiem muszą się liczyć także poszukujący mieszkania z drugiej ręki w tych częściach miasta, a także na Pogórzu.

Z badania Otodom wynika, że 25 proc. osób poszukujących mieszkania w Krakowie chciałoby zmieścić się w budżecie do 500 tys. zł. Tymczasem statystyki sprzedaży pokazują, że 20 proc. transakcji dotyczyło lokali w cenie przekraczającej 1,1 mln zł. W ocenie autorów raportu wyraźnie to pokazuje, jak duża jest rozbieżność między możliwościami a rzeczywistymi kosztami zakupu. "Co więcej, również na rynku wtórnym trudno dziś o niższe ceny – poziomy ofertowe są zbliżone do tych z rynku pierwotnego" – zaznaczyła Katarzyna Kuniewicz z Otodom.

Jelitkowo i Orłowo w Trójmieście

W trzeciej pod względem cen lokalizacji na mapie Polski – Trójmieście, najdroższymi dzielnicami okazują się być gdańskie Jelitkowo i gdyńskie Orłowo, gdzie średni koszt metra kwadratowego nowego lokalu sięga nawet 23-25 tys. zł.

"Mieszkania w najdroższych dzielnicach łączy kilka kluczowych cech: doskonałą lokalizację, ograniczoną podaż nowych inwestycji, wysoki standard i silną markę miejsca. To często dzielnice dobrze skomunikowane, z dostępem do zieleni, szkół, usług i kultury, w których popyt jest stały, niezależnie od sytuacji na rynku. Zarówno indywidualni kupujący, jak i inwestorzy, traktują takie nieruchomości jako bezpieczną lokatę kapitału. Nawet jeśli są droższe na starcie, oferują większą stabilność cen w dłuższej perspektywie. A to oznacza, że w takich dzielnicach nie możemy się spodziewać wyraźnych spadków cen" – podsumowała Milena Chełchowska. (PAP)