Czy 1 listopada 2025 jest do odbioru?

Zgodnie z przepisami, jeśli święto przypada w sobotę, czyli w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom innego dnia wolnego w zamian.

W 2025 roku 1 listopada (Wszystkich Świętych) przypada właśnie w sobotę, dlatego etatowcy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolnego do odbioru.

W praktyce oznacza to, że większość firm będzie musiała wskazać inny termin, w którym pracownicy odbiorą przysługujący im dzień odpoczynku.

Władze zdecydowały - 10 listopada 2025 wolny w urzędach

Władze zdecydowały, że urzędy administracji publicznej odbiorą dzień wolny 10 listopada 2025 roku. Oznacza to, że pracownicy urzędów będą mieli długi weekend trwający od 8 do 11 listopada (4 dni). To informacja dla osób, które planują załatwianie spraw urzędowych 10 listopada. Ostrzegamy, tego dnia większość instytucji będzie zamknięta.

Kiedy będzie wolne za 1 listopada 2025?

To, kiedy dokładnie przypadnie wolne za Wszystkich Świętych dla pozostałych pracowników na etatach, zależy od decyzji konkretnego pracodawcy.

Część firm wybierze wcześniejszy termin – 31 października 2025 roku (piątek), dzięki czemu pracownicy zyskają trzy dni wolnego pod rząd (piątek, sobota i niedziela) lub w poniedziałek 3 listopada (wolne sobota, niedziela, poniedziałek).

Inne zakłady pracy mogą zdecydować się na wolne w poniedziałek 10 listopada, co pozwoli połączyć je z Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada. W tym wariancie długi weekend, podobnie jak dla urzędów, potrwa aż cztery dni – od soboty 8 do wtorku 11 listopada.

A co jeśli pracownik nie może odebrać dnia wolnego bo jest chory albo na urlopie?

Zdarza się, że wyznaczony przez pracodawcę termin dnia wolnego nie pasuje wszystkim pracownikom. Co wtedy? Zgodnie z przepisami, to pracodawca decyduje o konkretnym dniu wolnym za święto przypadające w sobotę. Oznacza to, że termin obowiązuje wszystkich zatrudnionych, a nie indywidualnie ustalone osoby.

Jeśli pracownik w tym dniu przebywa na zwolnieniu lekarskim (L4), to niestety nie nabywa prawa do odebrania dnia wolnego w innym terminie. W praktyce oznacza to, że wolne po prostu przepada – tak samo jak każdy inny dzień wolny, który przypadnie w czasie choroby.

Jeżeli natomiast ktoś jest na urlopie lub ma ważny powód, by tego dnia pracować, np. grafiki zmianowe lub projekt z konkretnym terminem, powinien uzgodnić z przełożonym inny termin odbioru wolnego. Dzień wolny powinien zostać wykorzystany do końca września 2026 roku.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku

Poniżej lista wszystkich dni wolnych od pracy w Polsce w 2025 roku: