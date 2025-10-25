Czy 1 listopada 2025 jest do odbioru?
Zgodnie z przepisami, jeśli święto przypada w sobotę, czyli w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom innego dnia wolnego w zamian.
W 2025 roku 1 listopada (Wszystkich Świętych) przypada właśnie w sobotę, dlatego etatowcy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolnego do odbioru.
W praktyce oznacza to, że większość firm będzie musiała wskazać inny termin, w którym pracownicy odbiorą przysługujący im dzień odpoczynku.
Władze zdecydowały - 10 listopada 2025 wolny w urzędach
Władze zdecydowały, że urzędy administracji publicznej odbiorą dzień wolny 10 listopada 2025 roku. Oznacza to, że pracownicy urzędów będą mieli długi weekend trwający od 8 do 11 listopada (4 dni). To informacja dla osób, które planują załatwianie spraw urzędowych 10 listopada. Ostrzegamy, tego dnia większość instytucji będzie zamknięta.
Kiedy będzie wolne za 1 listopada 2025?
To, kiedy dokładnie przypadnie wolne za Wszystkich Świętych dla pozostałych pracowników na etatach, zależy od decyzji konkretnego pracodawcy.
Część firm wybierze wcześniejszy termin – 31 października 2025 roku (piątek), dzięki czemu pracownicy zyskają trzy dni wolnego pod rząd (piątek, sobota i niedziela) lub w poniedziałek 3 listopada (wolne sobota, niedziela, poniedziałek).
Inne zakłady pracy mogą zdecydować się na wolne w poniedziałek 10 listopada, co pozwoli połączyć je z Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada. W tym wariancie długi weekend, podobnie jak dla urzędów, potrwa aż cztery dni – od soboty 8 do wtorku 11 listopada.
A co jeśli pracownik nie może odebrać dnia wolnego bo jest chory albo na urlopie?
Zdarza się, że wyznaczony przez pracodawcę termin dnia wolnego nie pasuje wszystkim pracownikom. Co wtedy? Zgodnie z przepisami, to pracodawca decyduje o konkretnym dniu wolnym za święto przypadające w sobotę. Oznacza to, że termin obowiązuje wszystkich zatrudnionych, a nie indywidualnie ustalone osoby.
Jeśli pracownik w tym dniu przebywa na zwolnieniu lekarskim (L4), to niestety nie nabywa prawa do odebrania dnia wolnego w innym terminie. W praktyce oznacza to, że wolne po prostu przepada – tak samo jak każdy inny dzień wolny, który przypadnie w czasie choroby.
Jeżeli natomiast ktoś jest na urlopie lub ma ważny powód, by tego dnia pracować, np. grafiki zmianowe lub projekt z konkretnym terminem, powinien uzgodnić z przełożonym inny termin odbioru wolnego. Dzień wolny powinien zostać wykorzystany do końca września 2026 roku.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku
Poniżej lista wszystkich dni wolnych od pracy w Polsce w 2025 roku:
- 1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
- 6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
- 20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
- 21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (czwartek) - Święto Pracy
- 3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja
- 8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
- 15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych
- 11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia (piątek) - drugi dzień Bożego Narodzenia