Tylko co piąta firma organizuje wigilię pracowniczą

Aż 88 proc. firm wciąż w jakieś formie obchodzi Boże Narodzenie – 46 proc. wręcza paczki, 40 proc. premie, a 78 proc. organizuje świąteczne wydarzenia. Z drugiej strony, dane Randstad Polska wskazują, że tylko 21 proc. przedsiębiorstw planuje wigilie pracownicze, a 44 proc. nie przewiduje żadnych dodatkowych inicjatyw.

– Cel takich wydarzeń przesuwa się z rozrywki w stronę budowania kultury organizacyjnej i wizerunku – tłumaczy w rozmowie z Bankier.pl Joanna Kolasa z Randstad Polska. Świąteczne spotkania stają się więc symboliczną formą docenienia zespołu, mieszczącą się w skromniejszych budżetach.

Duże firmy coraz częściej organizują świąteczne atrakcje w biurach: wizyty Mikołaja, warsztaty DIY i prezenty dla pracowników. – To realny kontakt ze świąteczną atmosferą – mówi Bankier.pl Łukasz Karpiński z Fabryki Atrakcji. Małe przedsiębiorstwa wybierają natomiast wyjściowe kolacje i lżejszą integrację. Coraz rzadziej decydują się na kosztowne wyjazdy – dominują stacjonarne bankiety.

Premie okolicznościowe. Symboliczne, ale upragnione

Jednak teraz, w związku z rosnącymi kosztami życia, pracownicy preferują finansowe nagrody niż imprezy. Jednak według Randstad tylko 20 proc. firm wypłaca premie okolicznościowe, a 10 proc. bony. Najczęściej to 100–300 zł, co – jak zaznacza Kolasa – bywa gestem bardziej symbolicznym niż odciążającym domowy budżet.

Największą popularnością cieszą się elastyczne formy: karty przedpłacone, systemy kafeteryjne oraz gotówka. Analizy Grupy Progres potwierdzają, że to właśnie pieniądze są niekwestionowanym faworytem – już drugi rok z rzędu wygrywają wszystkie firmowe ankiety.

– Firmy chcą, by prezenty były praktyczne, inkluzywne i dopasowane do różnych stylów życia – zauważa Iwona Wieczyńska z Grupy Progres. Alkohol pojawia się coraz rzadziej, a pracownicy coraz częściej decydują o rodzaju prezentów.