Najwięcej zwolnień grupowych od kryzysu finansowego

Dziennik „Rzeczpospolita” zwrócił uwagę, że rok 2025 był rekordowy pod względem zwolnień grupowych: zgłoszono ich do urzędów pracy ponad 97,6 tys., najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009 i trzy razy tyle, ile w 2024 r.

Znane firmy na liście zwolnień grupowych

Gazeta wskazuje, że skokowy wzrost wynikał ze zmian w Poczcie Polskiej, która chcąc zmienić regulamin wynagrodzeń, musiała zgłosić ponad 51 tys. grupowych wypowiedzeń zmieniających. „Ale i bez niej zgłoszono w 2005 r. zwolnienia 46 tys. osób” - zaznacza.

Według „Rzeczpospolitej” społeczne emocje nasilał fakt, że za zwolnieniami stały znane firmy, w tym: PKP Cargo, meblarski gigant Black Red White,Beko, Henkel czy eksporter Eko-Okna. Gazeta dodaje, że echem odbiła się fala zwolnień w centrach usług wspólnych m.in. Fujitsu Technology Solutions, HSBC, Heinekena i Shella, która dotknęła Kraków.