Z badania "Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy - perspektywa pracowników i pracodawców" wynika, że tylko raz na kwartał komunikat o tym, jak pandemia wpływa na kondycję finansową pracodawcy otrzymuje 13% pracowników, 24% uzyskuje takie informacje raz w miesiącu a 20% częściej. Aż 39% pracowników przyznaje, że nie ma dostępu do takich informacji w ogóle.

"W tym niepewnym czasie śledziliśmy wiele komunikatów w mediach odnoszących się do aktualnej sytuacji, liczby zachorowań, analiz czy prognoz. Większość z nas z uwagą i niepokojem szukała najbardziej aktualnych danych o rozwoju pandemii w kraju i na świecie, a także o jej wpływie na stan rynku pracy. Jednocześnie rodziły się pytania do pracodawców o nowe procedury i plany kontynuacji biznesu, które w niektórych firmach pozostawały bez echa. System komunikacji ze strony firm zawiódł, bo niemal 40% respondentów nie otrzymała żadnych informacji ze strony pracodawcy o tym, jak pandemia wpłynęła na ich biznes. W czasach niepewności i zagrożenia jednym z niezbędnych działań jest informowanie pracowników o aktualnych danych, prognozach, największych wyzwaniach na najbliższy czas. Wiąże się to ze stworzeniem przestrzeni, w której pracownicy mogą podzielić się obawami, wyjaśnić wątpliwości. Ma to z jednej strony ogromny wpływ na ich bezpieczeństwo i stabilizację, a z drugiej jest fundamentem komunikacyjnego sukcesu firmy. Ponadto te działania wzmacniają więzi, dają wyraz szacunku, identyfikacji z firmą, a przede wszystkim pokazują, że pracodawcom zależy na przejściu przez ten trudny okres razem z załogą" - powiedziała ekspertka HR w HRlink Alina Michałek, cytowana w komunikacie.

Jak podkreśliła ekspertka Talent Solutions Agnieszka Krzemień, pracownicy potrzebują komunikatów z każdego poziomu organizacji, ponieważ to daje im poczucie, że są ważni dla firmy, że przedsiębiorstwo działa sprawnie i jest dla nich bezpiecznym miejscem. W ten sposób buduje się zaufanie i zaangażowanie w zespołach.

Jej zdaniem, brak komunikacji ze strony firm może wynikać z braku świadomości w organizacjach, jak ważne jest informowanie pracowników, szczególnie w tak trudnym okresie, jakim jest pandemia. Według ekspertki, może być to również efekt tego, że przed pandemią firmy nie realizowały aktywności w zakresie komunikacji wewnętrznej, nie mają zasobów, które teraz pozwoliłyby im to robić lub nie mają wiedzy, jak prowadzić takie działania.

"Celem komunikacji o kondycji firmy jest pokazanie nie tylko bieżącej sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja, również na tle branży i konkurencji, ale również strategicznej perspektywy dla organizacji i dla pracownika, pokazanie przyszłości, a co za tym idzie planu i procesu kontroli działań w obliczu wyzwań" - powiedział Krzemień, cytowana w komunikacie.

Zwróciła uwagę, że dużą rolę w budowaniu skutecznej komunikacji odgrywa dywersyfikacja sposobów dotarcia z komunikatem, a zatem zapewnienie komunikacji w różnych wymiarach.

"Zaplanowany komunikat organizacji, czyli dopasowany pod względem treści i formy do różnych poziomów ról w organizacji i różnego odbiorcy zdecydowanie wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilności pracownika. Ważne, aby to były aktywności regularne, a nie jednorazowe" - podsumowała Krzemień.

Badanie ManpowerGroup i HRlink zostało zrealizowane w od 7 do 24 sierpnia br. na reprezentatywnej grupie 130 firm oraz 558 pracowników, z wykorzystaniem metody CAWI (badanie online).