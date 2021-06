Połowa Niemców opowiada się za bezwarunkowym dochodem podstawowym, druga połowa kategorycznie go odrzuca - wynika z cytowanego przez stację sondażu.

Wybrani do pilotażu uczestnicy muszą spełnić jeden warunek: co pół roku wypełnić ankietę.

"Chcemy dotrzeć do środka społeczeństwa i zapewnić taki podstawowy dochód również ludziom, którzy ukończyli edukację i są na początku kariery zawodowej i zakładania rodziny" - mówi Juergen Schupp z Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW).

W ciągu najbliższych trzech lat badacze chcą wyjaśnić, jak pieniądze zmieniają ludzi. "Czy u osób (otrzymujących bezwarunkowy dochód podstawowy - PAP) rozwija się większe poczucie wspólnoty, czy prowadzi to do mniejszego wypalenia zawodowego, czy podejmują one odważniejsze decyzje w życiu zawodowym?" - wskazuje Schupp pytania, na które ma nadzieję znaleźć odpowiedzi.

Inicjatorem projektu jest Michael Bohmeyer, który wyraża przekonanie, że ludzie otrzymujący bezwarunkowy dochód podstawowy nadal będą wykonywać satysfakcjonującą pracę, ale staną się bardziej kreatywni i skłonni do dobroczynności.

"Debata (na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego) od dziesięcioleci jest pełna ideologicznych przekonań. Uważamy, że teraz potrzebne są praktyczne przykłady, aby debata była merytoryczna i abyśmy mogli zbliżyć się o krok do wdrożenia" - podkreśla pomysłodawca projektu Bohmeyer.