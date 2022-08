"Lipiec to trzeci miesiąc z rocznym spadkiem liczby ofert pracy. Ja jednak widzę w tych wynikach szklankę do połowy pełną. Biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie, wzrost kosztów funkcjonowania firm i inflację, spadki te są na razie dość płytkie, a ponadto obarczone są efektem wysokiej bazy, czyli rekordowej liczby nowych ofert pracy przed rokiem. Jeśli więc kolejne miesiące nie przyniosą głębokiego załamania, będziemy mogli odetchnąć z ulgą, bo będzie to oznaczało, że nasz rynek pracy przechodzi jedynie drobną korektę, a nie głębszy kryzys. Obiektywnie patrząc, 288 tys. to nadal ogromna liczba nowych ogłoszeń o pracę. Przypominam, że średnio 2020 roku mieliśmy jedynie 230 tys. ogłoszeń miesięcznie" - powiedziała Partner, Outsourcing, Grant Thornton, Monika Smulewicz cytowana w komunikacie.

Koniec rekordów

Zaznaczono, że jest to trzeci miesiąc z rzędu z ujemną dynamiką roczną, ale spadki nie pogłębiają się. W stosunku do okresu sprzed pandemii - nastąpił spadek ofert pracy o 5,2% r/r oraz wzrost o 16,9% r/r wobec lipca 2020 r.

"Na szczęście, spadki nadal są stosunkowo niewielkie i nie pogłębiły się lipcu. Co więcej, częściowo wynikają z efektu wysokiej bazy, ponieważ w porównywanym okresie maja, czerwca oraz lipca 2021 roku ofert pracy było rekordowo wysoka. Dlatego ciężko jednoznacznie prognozować długotrwały trend hamowania rynku pracy w Polsce. Nie ulega jednak wątpliwości, że okres rekordowego tempa tworzenia nowych miejsc pracy w Polsce jest już raczej zakończony" - czytamy dalej.

Warszawa i Kraków w czołówce

Od początku pandemii Poznań notuje najniższą liczbę nowych ofert pracy wśród największych polskich miast, najwięcej ogłoszeń niezmiennie oferuje Warszawa, podano także.

"W lipcu 2022 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – 26,5 ofert na każdy tysiąc osób. Tuż za Krakowem jest Warszawa, w której przypadało średnio 23,4 ofert na tysiąc mieszkańców" - czytamy w prezentacji.

W lipcu 2022 roku największy wzrost odsetka ofert pracy rok do roku zanotowano w branży finansowej - popyt na księgowych i analityków finansowych wzrósł o 57% r/r. Rośnie również liczba ogłoszeń wśród zawodów związanych z branżą IT (wzrost o 47%), HR (36%) oraz wśród zawodów prawniczych (31%), wynika z badania.

W przypadku zawodów związanych z pracą fizyczną oraz wśród medyków zanotowaliśmy duże spadki (odpowiednio -20% i -8%). Jednak w przypadku tych zawodów zmiany mogą być spowodowane wysoką bazą sprzed roku.

Badanie opisane w raporcie zostało przeprowadzone wśród realnych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach w badanym okresie. Dane zbierane były przy wykorzystaniu narzędzia automatycznego monitoringu ofert pracy, opracowanego przez firmę Element.