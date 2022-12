– Określona w tym przepisie kara grzywny – od 200 zł do 2 tys. zł za wykroczenia polegające na niedopełnieniu tych obowiązków – jest zbyt niska. Dla porównania za analogiczne wykroczenie dotyczące umowy o pracę kodeks pracy przewiduje grzywnę od 1 tys. zł do 30 tys. zł – wskazuje inspekcja w opinii do projektu.