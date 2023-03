Reklama

W badaniu ws. szwajcarskiego rynku pracy przeanalizowano ok. 3,1 mln ofert w różnych branżach.

Z analizy przeprowadzonej przez stowarzyszenie pracodawców, wynika, że niektóre zawody w Szwajcarii mają spore problemy ze względu na braki kadrowe. Są jednak pewne różnice w poszczególnych regionach – podkreśla serwis nau.ch.

Fachowcy od instalacji i budownictwa

Okazało się, że wśród najbardziej poszukiwanych pracowników, są monterzy instalacji grzewczych. Średnio pracodawcy muszą czekać na znalezienie nowego pracownika w tym przypadku przez 76 dni. Przeciętne roczne wynagrodzenie w tym zawodzie w Szwajcarii to 66 300 CHF (brutto) – podaje serwis jobs.ch.

Na kolejnych miejscach znalazły się następujące zawody: stolarz (66 151 CHF/r brutto), kreślarz techniczny ( 68 638 CHF/r brutto) oraz brygadzista (84 479 CHF/r brutto).

Turystyka, hotelarstwo i gastronomia

W przypadku stanowisk związanych z gastronomią, hotelarstwem i turystyką znalezienie kadry zajmuje średnio od 40 do 45 dni.

Przeciętne roczne wynagrodzenie na stanowisku kelnera to 51 165 CHF brutto. Dla recepcjonisty to 59 799 CHF brutto. Z kolei kucharz może liczyć na ok. 56 176 CHF brutto.

Braki kadrowe w Szwajcarii. Gdzie jest największy problem?

Czas oczekiwania na znalezienie nowego pracownika różni się w poszczególnych kantonach. Dla przykładu w Genewie to średnio 38 dni, natomiast w Glarus 50 dni. Największy problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry dotyczy kantonów takich jak np: Uri, Obwalden, Nidwalden, Schwyz, Zug, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Szafuza oraz Lucerna.

W zachodniej części kraju są nieco mniejsze kłopoty przy poszukiwaniu pracowników. Skąd taka różnica? Jak wyjaśnia BSS Doradztwo Gospodarcze AG, jedną z przyczyn takiej sytuacji może być stopa bezrobocia (więcej osób szukających zatrudnienia mieszka w zachodnich kantonach Szwajcarii).

Długi okres oczekiwania na pracowników to nie tylko kwestia liczby bezrobotnych w poszczególnych kantonach. Sytuację komplikują dodatkowe kompetencje… Według szwajcarskich mediów potencjalnych kandydatów mogą „odstraszać" wymagania związane ze znajomością języka angielskiego oraz gotowość do podróżowania, a nawet określone cechy charakteru (o których pracodawcy wspominają w ogłoszeniach) – jak m.in.: pewność siebie oraz bycie towarzyskim.