Podczas przeprowadzonego w czwartek rano dwugodzinnego strajku ostrzegawczego (w godz. 8-10) urzędy pocztowe pozostawały otwarte, ale pracownicy niektórych urzędów nie obsługiwali klientów. "Bardzo dobrze oceniamy strajk" - powiedział PAP Robert Czyż, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Wskazał, że "cały obwarzanek warszawy strajkował, rozdzielnia listowa strajkowała".

"W akcji wzięło udział ok. 5 procent pracowników Poczty"

"Strajkowaliśmy wewnątrz placówek, ponieważ nie mogliśmy opuścić miejsca pracy" - wyjaśnił związkowiec. "Na razie czekamy" - oświadczył Czyż, pytany przez PAP, czy protesty będą kontynuowane.

Biuro prasowe Poczty Polskiej poinformowało PAP, że "zdecydowana większość placówek pocztowych na terenie kraju, pomimo szumnej kampanii medialnej związkowców", w sposób standardowy świadczyła usługi i obsługiwała klientów w godzinach porannych. "Na tę chwilę szacujemy, że w akcji wzięło udział ok. 5 procent pracowników Poczty, co oznacza, że nie można mówić o charakterze masowym tej inicjatywy, a bardziej – marginalnym" - zaznaczyło biuro prasowe.

Jak informowano w komunikacie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pracownicy Poczty Polskiej wyrażają sprzeciw wobec planowanych przez zarząd Poczty Polskiej redukcji zatrudnienia o ok. 5 000 etatów średniorocznie. "Nie ma naszej zgody na wprowadzenie proponowanych przez Kierownictwo Spółki irracjonalnych zmian w funkcjonowaniu placówek pocztowych polegających m.in. na: likwidacji placówek pocztowych, zmniejszeniu liczby czynnych okienek, skróceniu czasu pracy placówek pocztowych, rezygnacji z pracy na dwie zmiany, czy też dalszej optymalizacji rejonów doręczeń polegającej na ich stopniowej likwidacji" - wskazano w komunikacie.

"Zaproponowałem związkowcom redukcję etatów i podwyższenie wynagrodzeń"

Jak przyznał w tym tygodniu w rozmowie z PAP prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz, wprawdzie pocztowcy mogą liczyć na 13. pensję, dodatki stażowe - do 20 proc., premie czy dofinansowania do wypoczynku, jednak wynagrodzenie zasadnicze nie jest wysokie. Według niego bierze się to z gigantycznego przerostu zatrudnienia.

"Dlatego zaproponowałem związkowcom redukcję etatów i podwyższenie wynagrodzeń, co zostało z miejsca odrzucone. Gdybym dzisiaj spełnił oczekiwanie związków, jakim jest tysiąc zł brutto podwyżki, to spółkę kosztowałoby to 1 mld 200 mln zł rocznie. Jako prezes uważam, że ten postulat nie szokuje przy dzisiejszej inflacji i wyższych kosztach życia. Niestety, dzisiaj sytuacja spółki na takie podwyżki nie pozwala" - powiedział szef Poczty Polskiej. Jego zdaniem konieczna jest redukcja zatrudnienia, renegocjacja układu zbiorowego pracy i wdrożenie planu transformacji.

Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.