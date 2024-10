4-dniowy tydzień pracy

Reklama

"Pracownicy firm znad Wisły cenią sobie w organizacjach pracę w dobrej atmosferze (46%), a także zakres obowiązków odpowiadający ich zainteresowaniom (41%). Choć jak podkreślają, elastyczność pracy jest dla nich bardzo cenna, to 60% respondentów pracuje w pełni z biura. Jak pokazuje opublikowane dziś najnowsze badanie Manpower, Polacy mają pozytywne nastawienie do koncepcji 4-dniowego tygodnia pracy, ponieważ 65% z nich popiera to rozwiązanie, choć nadal mają wobec niego pewne obawy" - czytamy w komunikacie.

Z raportu Manpower "Nastroje polskiego rynku pracy - perspektywa kandydatów 2024" wynika, że 4-dniowy tydzień pracy zdaniem badanych wspiera wellbeing oraz zachowanie balansu między pracą i życiem prywatnym. Jednakże respondenci obawiają się obniżenia wynagrodzenia, a także zarządzania czasem czy obciążeniem pracą.

Reklama

Efektywność i produktywność

Jak wskazała manager rekrutacji stałych w Experis Justyna Mazur, "przykłady firm z różnych sektorów pokazują, że 4-dniowy tydzień pracy nie musi prowadzić do spadku produktywności, a w niektórych przypadkach odnotowano wzrost efektywności i satysfakcji zespołów".

"Okazuje się bowiem, że pracownicy stają się bardziej skoncentrowani, zmotywowani, a firmy utrzymują, a nawet poprawiają swoje wyniki biznesowe. Prowadzenie projektów IT wymaga efektywnego zarządzania zasobami, efekty są mierzone na podstawie osiągniętych celów" - powiedziała ekspertka.

Podkreśliła, że "istnieją obszary, dla których czas pracy oraz dostępność pracowników są kluczowe. To samo dotyczy np. obsługi klienta czy produkcji. Ograniczenie godzin dostępności pracowników może przełożyć się na trudności operacyjne, a w efekcie końcowym na niezadowolenie klientów i straty firmy".

Ile osób chce zmienić pracę?

Badanie wykazało, że 68% pracowników nie chce zmiany pracodawcy w najbliższym czasie, 15% z nich planuje ją w kolejnych 12 miesiącach, a 10% w ciągu pół roku. 7% respondentów jest mocno zorientowanych na poszukiwanie nowej ścieżki kariery i deklaruje chęć zmiany organizacji w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

"Aktualnie aż 7 na 10 respondentów nie myśli o ruchach zawodowych, podczas gdy w mijającym roku gotowość do zmiany zgłaszało 59% badanych. Może to oznaczać większe trudności w pozyskaniu odpowiednich kandydatów w ramach planowanych rekrutacji, dlatego warto pochylić się nad tym, co wpływa na satysfakcję z pracy oraz jak zapewnić tak ważny dla talentów ciekawy zakres obowiązków" - powiedziała dyrektor rekrutacji stałej w Manpower Katarzyna Pączkowska.

Polscy pracownicy za najbardziej cenne w swoich organizacjach uważają pracę w przyjaznej atmosferze - 46% wskazań; istotny jest zakres obowiązków odpowiadający ich zainteresowaniom i kompetencjom (41%) oraz możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej (25%), podano także.

(ISBnews)